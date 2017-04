 Nach Anschlägen auf Christen: Auswärtiges Amt warnt Ägypten-Reisende

BerlinDas Auswärtige Amt hat nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen auf das Terrorrisiko auch für Ausländer in Ägypten hingewiesen. „Es besteht landesweit ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge und die Gefahr von Entführungen. Diese können sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten“, teilte das AA am Montag in Berlin mit. Bei Reisen nach Ägypten einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer werde generell zu Vorsicht geraten.

An Palmsonntag hatten mutmaßliche Islamisten zwei koptische Kirchen mit Bomben angegriffen und mindestens 44 Menschen getötet. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt, wie die Regierung mitteilte. In einer der Kirchen befand sich Patriarch Tawadros II., blieb aber unverletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.

„Ägypter haben Komplotte und Bemühungen von Ländern und faschistischen, terroristischen Organisationen vereitelt, die versucht haben, Ägypten zu kontrollieren“, sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Er strebte an, einen Ausnahmezustand für drei Monate zu verhängen. Dies muss laut Verfassung erst das Parlament beschließen.

Jüngste religiös motivierte Angriffe auf Christen in Ägypten Mai 2016 Mehrere Muslime plündern sieben Häuser von Christen in der Stadt Al-Minya im Nildelta und stecken die Gebäude anschließend in Brand. Zuvor waren Gerüchte laut geworden, dass ein christlicher Mann eine Affäre mit einer muslimischen Frau gehabt haben soll. Die Mutter des Mannes wird gezwungen, sich nackt auszuziehen, um sie zu demütigen.

Juli 2016 Der Patriarch der koptischen Kirche, Tawadros II., sagt, seit 2013 habe es 37 religiös motivierte Attacken gegen Kopten in Ägypten gegeben. Mehrere Muslime stechen nach einem Streit einen 27 Jahre alten koptischen Christen in Al-Minya nieder. Er stirbt.

Dezember 2016 Bei einem Bombenanschlag in einer Kapelle der Markus-Kathedrale in Kairo sterben 30 Menschen. Dutzende werden bei der Attacke während eines Sonntagsgottesdienstes verletzt. Der IS reklamiert die Tat für sich.

Februar 2017 Hunderte Christen fliehen aus ihren Häusern auf der Sinai-Halbinsel, weil sie Angst vor Übergriffen von IS-Kämpfern haben. Eine sich zum IS bekennende Gruppe hatte in weniger als vier Wochen in der Region sieben Christen getötet.

April 2017 Bei zwei Selbstmordanschlägen in den Städten Alexandria und Tanta während Gottesdiensten zum Palmsonntag kommen mindestens 44 Menschen ums Leben, 126 werden verletzt. Präsident Abdel Fattah al-Sisi fordert nach der Attacke den Ausnahmezustand für Ägypten.

Die erste Detonation erschütterte die zum Gottesdienst am Beginn der Karwoche dicht gefüllte St.-Georgs-Kirche in der Stadt Tanta in Nordägypten. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens 27 Menschen getötet und 78 verletzt. Der Fernsehsender CBC zeigte Bilder aus dem Inneren der Kirche, auf denen blutüberströmte Körper zu sehen waren, die man mit Papier abgedeckt hatte.

„Nach der Explosion wurde vom Rauch alles ganz dunkel“, sagte der Verletzte Edmond Edward. Der Sprengsatz sei wohl in der Nähe des Altars hochgegangen. Der Priester sei verletzt. „Da hat es eindeutig Sicherheitslücken gegeben“, sagte Edmond. Medienberichten zufolge war in der Kirche erst Ende März eine Bombe entschärft worden.

Der zweite Anschlag zielte auf die Markus-Kathedrale in Alexandria, wo der koptische Patriarch Tawadros II. zuvor den Palmsonntagsgottesdienst gefeiert hatte. Mit der Feier erinnern Christen an den Einzug Jesu in Jerusalem. In Alexandria gab es laut Innenministerium mindestens 17 Tote und 48 Verletzte.

Bei Einbruch der Nacht strömten am Sonntag Hunderte Christen, meistens in schwarz gekleidet, zu der Kirche. Sie trauerten um die Opfer. Papst Franziskus sprach Patriarch Tawadros, der koptischen Kirche und allen Ägyptern sein tiefes Mitgefühl aus. Er sagte, er bete für die Toten und Verletzten. Der Papst soll Tawadros am 28. und 29. April in Ägypten treffen.

Für die Christen war es einer der tödlichsten Tage seit Jahrzehnten und den schlimmsten Angriff seit Dezember, als ein Anschlag in Kairo 30 Menschen in den Tod riss. Auch damals bekannte sich der IS zu der Tat. Nun erklärte die Terrormiliz über ihr Sprachrohr Amak für die Taten verantwortlich zu sein – nannte aber keine Einzelheiten.

Bilder von Überwachungskameras zeigten, wie ein Mann versuchte, in die Kirche zu gelangen, von Sicherheitskräften aber zur Kontrolle an einen Metalldetektor verwiesen wurde. Kurz darauf zerriss eine Explosion den Kontrollpunkt. Tawadros war zu diesem Zeitpunkt noch in der Kirche. Unklar war, ob der Terrorangriff ihm persönlich galt.

Christliche Minderheiten weltweit Ägypten Innerhalb eines halben Jahres kamen hier bei mehreren Anschlägen auf christliche Gotteshäuser Dutzende Menschen ums Leben. Eigentlich leben Muslime und Christen in dem Land vergleichsweise friedlich zusammen. Vereinzelt gibt es allerdings Spannungen. Ein Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat treibt im Nordsinai sein Unwesen und kündigte in Propagandavideos Angriffe auf Christen an. Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen von dort. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit. Sie macht zehn Prozent der 94 Millionen Einwohner aus.

Afghanistan Hier gibt es nur sehr wenige Christen. Die meisten religiösen Minderheiten waren während der Herrschaft der radikalislamischen Taliban zwischen 1996 und 2001 geflohen. Ein Bericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2009 schätzt die Zahl der afghanischen Christen auf 500 bis 8000. Sie versteckten sich, heißt es da, und konvertierten nur heimlich. Ab und zu gibt es Anschläge auf Ausländer, die der Missionierung verdächtigt werden - kirchliche Hilfsorganisationen zum Beispiel. Zuletzt war 2014 in Kabul eine christliche Familie aus Südafrika getötet worden.

China Das Christentum findet hier starken Zulauf. Manche sprechen von 80 Millionen Christen, aber die Schätzungen gehen weit auseinander. Die Freiheit der Gläubigen ist eingeschränkt, weil die kommunistische Führung die Religion unter Kontrolle halten will. Katholiken müssen sich der staatlichen „Patriotischen Kirche“ anschließen, die den Papst nicht anerkennt. Protestanten sind in der staatlichen Kirche „Drei-Selbst-Bewegung“ organisiert. Viele Chinesen geben sich damit nicht zufrieden und schließen sich in Untergrund- und Hauskirchen zusammen, denen Verfolgung droht.

Indonesien Hier gibt es mehr als 20 Millionen Christen, für ein asiatisches Land sehr viel. Bei 250 Millionen Einwohnern, davon fast 90 Prozent Muslime, sind sie trotzdem nur eine kleine Minderheit. Eigentlich ist Indonesien für eine vergleichsweise tolerante Lesart des Islam bekannt. In letzter Zeit machen aber auch dort radikale Prediger zunehmend Front gegen Christen. Gegen den christlichen Gouverneur der Hauptstadt Jakarta, Basuki Purname, gingen Hunderttausende auf die Straßen. Ihm wird vorgeworfen, im Wahlkampf den Koran beleidigt zu haben. Deshalb steht er nun auch vor Gericht. Seine Chancen auf eine Wiederwahl sind deutlich gesunken.

Irak Christen sind ein fester Bestandteil der irakischen Gesellschaft. Allerdings erleben die Gemeinden seit langem einen Exodus, der die Minderheit immer kleiner werden lässt: Weniger als ein Prozent der Iraker sollen heute noch christlichen Konfessionen angehören. Vor allem radikale sunnitische Gruppen terrorisieren die Christen. So hat die Terrormiliz IS Christen - wie auch Angehörige anderer Religionen - getötet, verschleppt, vertrieben und ihre Einrichtungen zerstört. Die Politik wird zudem von Schiiten und Sunniten dominiert, Christen spielen nur eine Nebenrolle.

Iran Im Iran leben etwa 100 000 Christen, 80 000 von ihnen sind armenisch-apostolisch. Laut ihrem Erzbischof Sibouh Sarkissian durfte die Minderheit ihre Religion stets frei praktizieren. Das islamische System geht jedoch vehement gegen jegliche christliche Missionierung vor. Iranischen Muslimen, die durch solche Missionierungen zum Christentum konvertieren, drohen lange Haftstrafen, manchen von ihnen sogar die Todesstrafe.

Nordkorea Nach Angaben des Koreanischen Christenbunds KCF sind etwa 14 000 Menschen der schätzungsweise 25 Millionen Einwohner Nordkoreas Christen. Verlässliche Angaben über die Größe der katholischen und evangelischen Gemeinden gibt es jedoch nicht. Beobachter halten es für möglich, dass es neben dem KCF auch eine unabhängige kleine Gruppe von Christen gibt. Christliche Gruppen wie das Hilfswerk Open Doors werfen der Regierung vor, Zehntausende Christen in Arbeitslagern gefangen zu halten.

Somalia Mehr als 99 Prozent der Bevölkerung sind sunnitische Muslime. Die Verfassung sieht persönliche Religionsfreiheit vor, verbietet aber die Verbreitung jeder Religion außer dem Islam. In Folge der italienischen Kolonialvergangenheit in Teilen des Landes wurde um 1900 eine katholische Kirche in der Hauptstadt Mogadischu gegründet. 1989 wurde der italienische Bischof Pietro Salvatore Colombo vor der Kathedrale erschossen. Der Tod des 67-Jährigen klärte sich nie auf. Seit etwa zehn Jahren versucht die Terrormiliz Al-Shabaab einen sogenannten Gottesstaat zu errichten. Für die sunnitischen Extremisten gelten auch moderate Muslime als Ungläubige.

Syrien Das Christentum ist in Syrien tief verwurzelt. Zahlreiche Klöster und andere kirchliche Einrichtungen zeugen von einer jahrtausendealten Geschichte. Rund zehn Prozent der syrischen Bevölkerung gehören christlichen Konfessionen an. Besonders stark ist die griechisch-orthodoxe Kirche vertreten. Die säkulare Führung des Landes nimmt für sich in Anspruch, Religionsfreiheit zu garantieren. Christen konnten in Syrien lange freier leben als in vielen anderen arabischen Ländern. Wie die gesamte Bevölkerung leiden sie sehr unter dem Bürgerkrieg. Aus Angst vor radikalen muslimischen Extremisten unterstützen viele Christen Staatschef Baschar al-Assad.

Koptische Christen zählen zu den ältesten Kirchengemeinden der Welt. Sie stellen rund zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung und sind wiederholt Ziel von Anschlägen islamischer Extremisten geworden. Viele Kopten haben den Staatsstreich des Militärs gegen den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi unterstützt.

Der Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Moschee, Ahmed al-Tajeb, verurteilte den Terror. Bombenanschläge auf Unschuldige seien abscheulich, sagte der Chef der weltweit wichtigsten sunnitschen Lehreinrichtung. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte, ausgerechnet am Palmsonntag versuchten Extremisten, Glaubensgruppen gegeneinander aufzubringen. Das dürfe ihnen nicht gelingen.

US-Präsident Donald Trump sagte, die Nachrichten aus Ägypten seien sehr traurig. Er habe jedoch großes Vertrauen, dass al-Sisi angemessen auf die Situation reagiere. Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin sprach von einem heimtückischen Terrorakt. Der Präsident des türkischen Amtes für Religionsangelegenheiten, Mehmet Görmez, nannte Mord an unschuldigen Betern unverzeihlich. Gebetsstätten seien geschützt, egal welche Religionsgruppe dort zusammenkomme.