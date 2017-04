Nach Attentat in Stockholm : Polizei stellt in Oslo „bombenähnliches“ Gerät sicher

Datum: 09.04.2017 00:12 Uhr

In Norwegen, dem Nachbarland von Schweden, wo am Freitag ein Mann mit einem Lkw in eine Menschenmenge raste, hat die Polizei eine „bombenähnliche“ Vorrichtung gefunden. Einen Verdächtiger ist bereits festgenommen worden.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Oslo Das Symbolbild zeigt eine Straße in Oslo: In der Innenstadt haben Polizisten ein „bombenähnliches“ gerät gefunden. (Foto: Reuters) OsloIn Oslo hat die Polizei in der Innenstadt ein „bombenähnliches“ Gerät gefunden. Ein Verdächtiger sei verhaftet worden, teilte die norwegische Polizei am Samstagabend über Twitter mit. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters vor Ort berichtete, wurde die Gegend großräumig abgeriegelt. Der Polizei zufolge kann die Vorrichtung offensichtlich nur wenig Schaden anrichten. „Wir warten nun auf die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen.“ Am Freitag war im Nachbarland Schweden ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und ein Kaufhaus im Zentrum der Hauptstadt Stockholm gerast. Dabei starben vier Menschen, 15 wurden verletzt.