 Nach Boko Haram: Hungerkrise in Nigeria

Hungertod bedroht Hunderttausende Viele Einwohner Nigerias kämpfen gerade um ihr überleben. (Foto: dpa)

MaiduguriIn vielen Dörfern sind die Schwächsten schon tot. Es gibt keine Kleinkinder mehr. Erwachsene liegen apathisch auf dem Boden. Wer noch Kraft hat, marschiert mehrere Tage zur nächsten Gesundheitsstation. Das sind die Schilderungen von Helfern aus dem Nordosten von Nigeria. Etwa 200 Kleinkinder sterben dort jeden Tag an den Folgen des Hungers. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram wurde vom Militär zurückgedrängt. Doch in den nun wieder zugänglichen Gebieten zeigt sich Helfern ein Bild des Schreckens.

„Die Menschen kommen nach tagelangen Märschen ausgehungert und durstig bei unserer Klinik an“, schildert Frauke Ossig, die Nothilfekoordinatorin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Bundesstaat Borno. „Am schlimmsten ist es, wenn Menschen erschüttert erzählen, welche Familienmitglieder sie nicht mitnehmen konnten, weil diese schon zu schwach zum Laufen waren.“

MSF betreibt in der Stadt Damboa mit etwa 70.000 Einwohnern seit Juli eine Klinik. „Die Lage dort war schlimm. Es gab keine Hilfe für die Menschen. Die einzige Gesundheitsstation war bei Kämpfen zerstört worden“, erzählt Ossig. Zunächst wollte sich MSF dort wie üblich nur auf die ärztliche Versorgung konzentrieren, vor allem für die Binnenflüchtlinge, die in Damboa Schutz gesucht haben. „Aber dann haben wir gesehen, dass noch viel mehr Hilfe nötig war. Die Menschen haben keine Eimer, um sich zu waschen, keine Decken zum Schlafen, kein Moskitonetz, kein sauberes Trinkwasser.“

Im Nordosten Nigerias und in den angrenzenden Gebieten der Nachbarstaaten Niger, Tschad und Kamerun sind nach Angaben der Vereinten Nationen in diesem Jahr über sieben Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Rund 2,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Mehr als 500.000 Kinder werden demnach an akuter Mangelernährung leiden - ein lebensgefährlicher Zustand. Es könnten dort „hunderttausende Menschen sterben“, warnt Toby Lanzer, der UN-Nothilfekoordinator für die Sahel-Zone.

Für den Hilfseinsatz veranschlagen die UN in diesem Jahr Kosten von rund 1,5 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro). Am 24. Februar wird in Oslo eine Geberkonferenz abgehalten. „Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht einschreitet, dann wird die Krise noch schlimmer. Es wird dann noch mehr kosten, der Krise beizukommen“, erklärt Lanzer. Er sieht darin auch ein Bekämpfung von Fluchtursachen: Wenn Menschen vor Ort keine Zukunft mehr hätten, würden künftig immer mehr von ihnen nach Europa fliehen, warnt er.