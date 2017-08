Nach Brexit : London schlägt zeitlich begrenzte Zollunion mit EU vor

Datum: 15.08.2017 01:31 Uhr

Die Regierung in London möchte der Wirtschaft in Großbritannien und auch in der EU mehr Sicherheit verschaffen: Sie hat daher für die Zeit nach dem Brexit eine Interims-Zollunion mit der Europäischen Union vorgeschlagen.