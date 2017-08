Hunderttausende Zivilisten vertrieben

In einer Studie haben die niederländische Organisation Pax und das amerikanische Syria Institute (TSI) den gesellschaftlichen Wandel in Syrien näher untersucht. Demnach hat die syrische Regierung zusammen mit ihren Verbündeten Russland und Iran hunderttausende Zivilisten aus Damaskus, Aleppo und Homs aus ihren Häusern vertrieben: „Mit einer Strategie aus Belagerung, Aushungern, Zerstörung und Austausch“, wie die Autoren schreiben. „Diese gewaltsame Verdrängung hat langanhaltende kulturelle und sozioökonomische Auswirkungen, die eine spätere Aussöhnung erschweren.“

Gerade für die nordsyrische Stadt Homs werfen die Organisationen der Führung von Präsident Assad vor, die Zivilbevölkerung durch gezielte Bombenangriffe, Massaker und der Verweigerung medizinischer Hilfe zur Flucht getrieben zu haben. Vor allem überwiegend sunnitische und oppositionelle Stadtviertel seien betroffen gewesen. Die militärischen Maßnahmen seien über die bloße Bekämpfung von Rebellen hinausgegangen. „Homs wurde zur Blaupause für andere Städte wie Daraja und Aleppo 2016.“

Städte, die auch der Projektleiter von Assads Vorzeigebauprojekt nennt: „Wir werden ganz Syrien neu aufbauen“, sagt Dschamal Jussef. „Daraja und Homs zum Beispiel.“ Dabei verliefen die Umsiedlungen im rechtlichen Rahmen. Könnten die Menschen nachweisen, dass sie rechtmäßig ein Haus besäßen, würden sie entsprechend entschädigt. Nach Ansicht von Experten ist dieser Nachweis häufig aber nicht möglich.

Mit den militärischen Erfolgen im Rücken begann Assad auch damit, die Bevölkerung ganzer belagerter Ortschaften auszutauschen. Nach einem Abkommen zwischen Regierung Und Rebellen durften Anhänger Assads unter anderem die von Rebellen belagerten Städte Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens verlassen. Im Gegenzug siedelten überwiegend sunnitische Oppositionelle aus zwei Ortschaften nahe Damaskus in Richtung der Provinz Idlib um. Seit 2014 vereinbaren die syrische Führung oder ihre Verbündeten immer mehr wieder solche Pläne zum Bevölkerungstausch. Zehntausende Menschen wurden so umgesiedelt.

Mittlerweile befindet sich ein Großteil der Rebellen in Idlib – während die großen Städte Aleppo, Homs und Damaskus wieder fast vollständig unter Kontrolle der syrischen Regierung stehen.

Zu den möglicherweise gezielten Gesellschaftsveränderungen kommen noch Menschen wie Kioskbesitzer Abu Adel aus Aleppo hinzu, die auf ihrer Flucht froh sind, wenn sie in verlassenen Häusern Schutz und Unterkunft finden. Die Regierung sei sich des Problems bewusst und arbeite daran, teilte sie mit.

Abu Adel hofft, dass er langfristig in seiner Wohnung in Aleppo bleiben kann. Den kleinen Laden hat er erst vor gut drei Monaten aufgemacht. Wie viele, die sich mittlerweile in Aleppo aufhalten, lobt er ausschweifend die syrische Armee. Kritische Stimmen gibt es kaum noch in den einstigen Rebellengebieten. Aber die Soldaten, die nur ein paar Meter entfernt in der Zitadelle sitzen, sind auch Abu Adels beste Kunden.