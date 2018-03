 Nach dem Putschversuch: Fast 16.000 Festnahmen in der Türkei

Kein Ende der Festnahmen: In gut zehn Tagen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei sind fast 16.000 Menschen verhaftet worden. Am Mittwoch ließ die türkische Regierung 47 weitere Journalisten festnehmen.

27.07.2016 Update: 27.07.2016 - 20:10 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen