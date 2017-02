 Nach dem Urteil zum Einreiseverbot: Trump ordnet intensive Kontrollen an

WashingtonNach zwei juristischen Niederlagen bei dem Versuch, Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern die Einreise zu verbieten, hat US-Präsident Donald Trump intensive Personenkontrollen angeordnet. Er habe das Ministerium für Heimatschutz angewiesen, Einreisende sehr sorgfältig zu überprüfen, teilte Trump am Sonntag per Twitter mit.

Die Gerichte machten dies sehr schwierig. Zudem wiederholte er seine Vorwürfe gegen die Justiz. „Kann einfach nicht glauben, dass ein Richter unser Land in solche Gefahr bringt. Wenn irgendetwas passiert, dann gebt ihm und dem Gerichtswesen die Schuld“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter.

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult!