 Nach den Parlamentswahlen: Österreichs Grüne am Abgrund

Wahl in Österreich Die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek, vor einem Wahlplakat vor dem Parlament in Wien. Die Wähler haben die Partei abgestraft, weil sie eher Weltuntergangsbotschaften ohne Hoffnung verbreitet haben. (Foto: dpa)

WienDie Grünen in Österreich haben praktisch keine Chance mehr auf einen Verbleib im Parlament. Bei der noch ausstehenden Auszählung von etwa 36.000 Briefwahlstimmen müssten sie nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Sora rund 37 Prozent der gültigen Stimmen bekommen. Das sei nur eine theoretische Möglichkeit, teilten die Wahlforscher am Dienstag mit. Die Grünen liegen nach aktualisierter Hochrechnung nun bei 3,8 Prozent der Stimmen und damit unter der Vier-Prozent-Hürde. Nach 31 Jahren im Parlament muss die Öko-Partei wohl ihren Platz räumen.

Damit wäre ein spektakulärer Abstieg perfekt. 2013 feierten die Grünen in Österreich ein Rekordergebnis von 12,4 Prozent. Vor einem Jahr sonnten sie sich im Glanz des Wahlsiegs von Alexander Van der Bellen, des ersten Bundespräsidenten aus ihren Reihen.

Was ist schiefgelaufen? Nur sieben Prozent der Wähler Van der Bellens gaben am Wahl-Sonntag laut Sora-Analyse ihre Stimme den Grünen. Verantwortlich dafür sind viele parteiinterne Querelen, die in den Rücktritt der gesundheitlich angeschlagenen Grünen-Chefin Eva Glawischnig im Mai mündeten, als die Neuwahlen bereits klar waren.

Verantwortlich für den freien Fall waren nach Überzeugung von Experten aber auch zwei „Wahlkampf-Schlager“ der Grünen. Zum einen: Die Warnung vor einer Koalition von ÖVP und FPÖ. „Die hat die Grünen-Wähler in Scharen zum SPÖ-Bollwerk gegenüber Schwarz-Blau getrieben“, sagte Sora-Wahlforscher Christoph Hofinger. Zum anderen: Das Werben um Klimas

chutz. „Das Thema hat eine apokalyptische Botschaft ohne Erlösungshoffnung und kann nur schwer Wähler mobilisieren“, betonte der Experte. Die Bürger, die immer ängstlicher würden, bräuchten zuversichtlichere Szenarien. Das Eintreten der Grünen für alternative Energien und manchen Verzicht verspräche allenfalls eine „Apokalypse light“. Beim Klima-Thema sei eine sehr kluge Kommunikationsstrategie nötig.

Ganz anders funktioniere das bei der Zuwanderung. Auch hier werde ein Kollaps - zum Beispiel der Sozialsysteme - an die Wand gemalt, meinte Hofinger. „Aber die Erlösungshoffnung existiert, und sie heißt „Grenzen zu“.“

Die internen Probleme der Grünen spießt ihr Gründungsmitglied auf. Der 63-jährige Peter Pilz verabschiedete sich im Sommer auch im Zorn über eine angeblich anstrengende politische Korrektheit der Grünen. Vieles sei ihm auf die Nerven gegangen. „Zum Beispiel, dass man in der Früh reinkommt und sich einmal entschuldigen muss, dass man ein Mann ist, bevor man vernünftig reden kann. Und was ich wirklich nicht mag, ist die ganze Sprachpolizei“, schimpfte er vor der Wahl.

Mit seiner eigenen Liste schaffte der islamkritische Politiker auf Anhieb den Sprung ins Parlament. Die aktualisierten Hochrechnungen sehen ihn bei 4,4 Prozent. Sein Auftreten kostete die Grünen laut Wählerstromanalyse 67.000 Stimmen. Insgesamt kommen die Grünen wohl auf noch knapp 200.000 Stimmen.

Wichtige Elemente der politischen Landschaft in Österreich Sozialpartnerschaft Die informelle und freiwillige Zusammenarbeit der wichtigsten Verbände auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bestimmt seit Jahrzehnten maßgeblich das Schicksal des Landes. Konsens und sozialer Friede wird auf dieser Gestaltungsebene groß geschrieben. Kritiker sehen in der Partnerschaft aber auch einen Hemmschuh für eine forcierte Entwicklung. Zuletzt haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Druck der Regierung einen Mindestlohn von 1500 Euro bis 2020 ausgehandelt - eine Einigung bei dem Thema flexible Arbeitszeiten aber scheiterte.

Rot-Schwarze Dominanz Rund 45 Jahre waren SPÖ und ÖVP seit 1945 in einer Koalitionsregierung am Ruder. Das Land und seine Posten sind auf die jeweiligen Parteifreunde aufgeteilt. Bei manchen Bürgern hat sich der Verdacht eingeschlichen, es gehe in Österreich den Regierenden um den Erhalt ihrer Pfründen und Privilegien - und weniger um den Fortschritt des Landes.

Die FPÖ Anders als in Deutschland haben die Rechtspopulisten mit der FPÖ seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Politiklandschaft. Von ursprünglich auch wirtschaftsliberaler Färbung wurde die FPÖ unter Jörg Haider in den 1980er Jahren national-konservativ ausgerichtet und machte mit antisemitischen und ausländerfeindlichen Parolen von sich reden. Zuletzt hat Parteichef Heinz-Christian Strache sehr auf eine pro-israelische Linie geachtet und den politischen Islam zur Zielscheibe seiner Kritik gemacht. Die FPÖ sitzt in allen neun Landtagen, stellt diverse Landesminister und hat 2013 mit 20,5 Prozent eines ihre besten Ergebnisse auf Bundesebene erzielt.





Die Neutralität Sie ist als „immerwährende Neutralität“ in der Verfassung seit 1955 verankert. Damals erhielt Österreich seine Unabhängigkeit zurück und verpflichtete sich, keinem Militärbündnis beizutreten. Durch den Beitritt zur EU 1995 und die Teilnahme an deren Außen- und Sicherheitspolitik hat Österreich nach Meinung mancher Kommentatoren den strikten Neutralitätskurs verlassen. Die Armee darf im Gegensatz zu den Bestimmungen in Deutschland auch im Inland bei „Assistenzeinsätzen“ der Polizei helfen. Dies geschieht bei der Grenzsicherung im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise.

Bevölkerungsentwicklung Österreich ist ein Zuwanderungsland. Die Zahl der Bürger der Alpenrepublik wird deshalb laut Prognosen jährlich um etwa 50 000 zunehmen. 2016 lebten 8,74 Millionen Menschen zwischen Bregenz und Wien. Für 2030 wird mit 9,4 Millionen Einwohnern gerechnet. Insbesondere die Hauptstadt ist Zielgebiet zum Beispiel für viele Menschen vom Balkan. In Wien hat rund jeder zweite Einwohner einen Migrationshintergrund.

Wirtschaftsdaten Österreich erlebt aktuell einen lang vermissten Aufschwung. Davon profitiert endlich auch der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist auf 7,5 Prozent (September) gesunken - der niedrigste Septemberwert seit vier Jahren. Institute gehen von einem Plus von 2,8 Prozent beim Wirtschaftswachstum 2017 aus - ein europaweiter Spitzenwert. Beim strukturellen Vergleich mit Deutschland wird aber deutlich, wie sehr die noch 2005 als vorbildlich gefeierte Alpenrepublik an Boden verloren hat. Der Arbeitsmarkt gilt als wenig flexibel, der finanzielle Anreiz für Arbeitslose, wieder einen Job anzunehmen, ist laut OECD in Österreich sogar geringer als im Sozialstaat Schweden.

Renten Die Zahlungen für die 2,3 Millionen Rentner in Österreich belasten das Budget enorm. Rund 30 Prozent der Ausgaben der Rentenversicherung werden aus Steuern finanziert. Gemessen an der Wirtschaftsleistung gibt Österreich laut OECD 13,2 Prozent seines Geldes für diese Gruppe aus. In Deutschland sind es 10,6 Prozent.

Am Donnerstag wird das amtliche Endergebnis erwartet. Es dürfte die Hochrechnungen bestätigen: Die konservative ÖVP deutlich vor SPÖ, rechter FPÖ, den liberalen Neos und der Liste Peter Pilz.

Die Grünen müssen sich schnell ordnen. Von Februar bis April 2018 fallen bei vier Landtagswahlen weitere wichtige Entscheidungen. In Tirol und Salzburg sind die Grünen Regierungspartner in einer Koalition mit der konservativen ÖVP. In Kärnten stellen sie in einer Mehr-Parteien-Regierung einen Minister. In Niederösterreich müssen sie ihr Rekordergebnis von acht Prozent verteidigen.

Trotz des aktuellen Debakels besteht Hoffnung. Grüne Abwanderer zur SPÖ könnten aus Reue zurückkommen, vermutet Hofinger. Die Sozialdemokratie, das vermutete Bollwerk gegen die rechte FPÖ, liebäugelt nun selber mit den Rechtspopulisten.