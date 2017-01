In Frankfurt demonstrieren 2000 Menschen

Unterstützt wurden die US-Demonstranten durch Kundgebungen in Dutzenden anderen Ländern, wo am Samstag ebenfalls Tausende Menschen gegen Trump auf die Straße gingen. In Deutschland gab es den größten Protestzug in Frankfurt am Main, wo mehr als 2000 Menschen durch die Innenstadt zogen. Bei dem „Women's March“ demonstrierten sie für die Rechte von Frauen und Minderheiten und für gesellschaftliche Vielfalt. In Berlin versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. Der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner (Democrats Abroad) hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrantinnen riefen „No justice, no peace“ oder „I'm a feminist“. Auf Plakaten standen Sprüche wie „Trump ist kein Berliner“.

In München zogen rund 600 Menschen vom US-Generalkonsulat bis in die Innenstadt. In Heidelberg protestierten rund 500 Menschen für gesellschaftliche Vielfalt. Nach Angaben der Polizei verliefen alle Protestzüge friedlich.

In Prag hielten einige Hundert Menschen aus Solidarität mit den Frauen in der US-Hauptstadt eine Kundgebung ab. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwenkten sie auf dem Wenzelsplatz Porträts von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Banner, auf denen „Das ist nur der Anfang“ geschrieben stand. Organisatorin Johanna Nejedlova sagte: „Wir sind besorgt über die Art und Weise, in der einige Politiker reden, vor allem während des amerikanischen Wahlkampfes.“

Die internationalen Medien hatten auf die Amtsübernahme des 70 Jahre alten Politikneulings überwiegend negativ reagiert. „2017 hat Trump der Welt klar gemacht, dass sie sehr besorgt sein sollte. Trumps Rede war abwechselnd bitter, angeberisch und banal. Sie kochte über vor Groll und Verachtung für die Politik sowie die Gewaltenteilung im US-System“, schrieb der britische „Guardian“. Die Trump-freundlichere „Times“ glaubt, seine Präsidentschaft könne zum Erfolg führen, dafür müsse er aber mehr Bescheidenheit an den Tag legen. Trump selbst bedankte sich beim US-Sender Fox News und anderen Medien für die „großartige“ Berichterstattung.