Washington Viele Teilnehmerinnen trugen pinkfarbene Mützen als Zeichen der Solidarität. (Foto: AFP)

WashingtonEinen Tag nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sind in vielen Städten der USA Zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. Die zentrale Veranstaltung war in Washington geplant, hier versammelte sich bereits am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) eine große Menschenmenge zu einem „Marsch der Frauen“.

Die Organisatoren rechneten allein in der US-Hauptstadt mit 200.000 bis 500.000 Teilnehmern – und damit einer der größten Kundgebungen, die das Land in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Großdemonstrationen in Washington 28. August 1963 Beim „Marsch auf Washington“ begeistert der Bürgerrechtler Martin Luther King am 28. August 1963 rund 250.000 Gegner der Rassentrennung mit seinen legendär gewordenen Worten „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). Die bis dahin größte Kundgebung in Washington fordert unter anderem ein umfassendes Bürgerrechtsgesetz. Auch am 16. Oktober 1995 gehen Schwarze für ihre Rechte auf die Straße: Trotz des umstrittenen muslimischen Organisators Louis Farrakhan, Chef der radikal-islamischen „Nation of Islam“, finden sich nach Angaben der Veranstalter mindestens 1,5 Millionen Männer zum „Million Man March“ ein. Die Polizei schätzt die Zahl auf 400.000.

15. November 1969 Zur wohl größten Anti-Kriegs-Kundgebung in der US-Geschichte versammeln sich am 15. November 1969 rund 600.000 Menschen in der Hauptstadt, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Der US-Einsatz gegen den Irak unter Präsident George W. Bush bringt mehrmals Hunderttausende auf die Straße - allein am 18. Januar 2003 nach damaligen Angaben der Organisatoren bis zu 500.000.

30. Oktober 2010 Nach einem Kongress-Wahlkampf voller Absurditäten drücken die TV-Satiriker Jon Stewart und Stephen Colbert ihren Unmut über Populismus, Angstmacherei und die Verdrehung der Wahrheit in Politik und Medien aus. Geschätzt 200.000 Menschen erscheinen am 30. Oktober 2010 zu ihrer Großkundgebung „zur Wiederherstellung der Vernunft“.

25. April 2004 Für die Rechte der Frauen demonstrieren am 25. April 2004 laut Organisatoren rund eine Million Teilnehmer. Anlass sind unter anderem Bestrebungen der Regierung von George W. Bush, das Abtreibungsrecht einzuschränken. Auf der anderen Seite treffen sich Abtreibungsgegner seit 1974 jährlich im Januar zum „March for Life“ - in den vergangenen Jahren wurden dabei Hunderttausende mobilisiert.

1993 und 2000 Für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen gehen am 25. April 1993 zwischen 300.000 (Polizei) und einer Million (Veranstalter) Menschen auf die Straße. Sie setzen darauf, dass Präsident Bill Clinton die sexuelle Orientierung als Grundrecht gegen Diskriminierung schützt. Am 30. April 2000 fordern nach Veranstalterangaben mehr als 300.000 Menschen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit Paaren verschiedenen Geschlechts.

21. Januar 2017 Hunderttausende Menschen werden in Washington erwartet, die gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstrieren. Die US-Hauptstadt war schon mehrmals Schauplatz von Großkundgebungen:

Der von Frauenrechtsaktivisten initiierte Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Rund 50 Redner hatten sich für die Veranstaltung in Washington angesagt, darunter auch eine Reihe von Prominenten wie die Schauspielerinnen Ashley Judd und Scarlett Johansson, der Regisseur Michael Moore, die Frauenrechtlerin Gloria Steinem sowie Bürgerrechtlerin Angela Davis.

Nach einer Auftaktkundgebung am Vormittag wollte die Menge zum Weißen Haus ziehen. Viele Teilnehmerinnen trugen pinkfarbene Mützen, die im Vorfeld der Demonstration zu Hunderttausenden gestrickt worden waren – zum Teil auch im Ausland als Zeichen internationaler Solidarität. Beispielsweise in Kopenhagen.

Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton lobte den Marsch für Frauen durch Washington. Sie danke den Teilnehmern dafür, dass sie „für unsere Werte“ einstünden, das Wort ergriffen und marschierten, schrieb die Demokratin am Samstag auf Twitter. Dies sei so „wichtig wie immer“. Angelehnt an ihren Wahlkampfslogan „Stronger Together“ fügte sie hinzu: „Ich glaube wirklich, dass wir gemeinsam immer stärker sind.“

Auch in Städten wie Los Angeles, Chicago, New York und Boston waren Demonstrationen geplant – so genannte „Schwestermärsche“. In Boston erwarteten die Veranstalter 100.000 Menschen. Insgesamt waren in den USA mehr als 600 größere Protestaktionen angekündigt.