Rechtspopulist Spencer: „Heil Trump“

Nach der Präsidentschaftswahl hielt Spencer in Washington ein Treffen ab, das er mit dem Ausruf „Heil Trump, Heil unserem Volk, Sieg Heil!“ beendete. Teilnehmer antworteten, indem sie den Hitlergruß nachahmten.

Die Charles Martel Society mit Sitz in Georgia wurde vom reichen Verleger William Regnery II gegründet, der auch das National Policy Institute aus der Taufe gehoben hat. Die Gruppe sammelte zwischen 2007 und 2014 ungefähr 570.000 Dollar an Spenden und gibt „The Occidental Quarterly“ heraus. In einem Artikel des Journals vor einem Jahr wurde Trumps Wahlkampf als „game changer“ (etwas, was ein Spiel ändert) für weiße Menschen bezeichnet, die Immigration und kulturelle Vielfalt ablehnten. Weiter hieß es dann, dass es noch „ein weiter Weg dahin ist, die öffentliche Diskussion über Rasse, westliche Kultur und jüdischen Einfluss zu ändern“.

Kopf der 1999 gegründeten VDare Foundation ist Peter Brimelow, Gründer und Betreiber einer gegen Immigration gerichteten Webseite. Die Gruppe mit Sitz in Connecticut hat zwischen 2007 und 2015 fast 4,8 Millionen Dollar an Spenden erhalten. 2007 bekam Brimelow persönlich 378.000 Dollar aus dem Gabentopf - nach eigenen Angaben als Gehalt und Rückerstattung von Reisekosten und anderen Auslagen.

Brimelow weist Vorwürfe zurück, dass seine Webseite weißen Nationalismus vertrete, aber räumt ein, dass darauf Artikel von Autoren verbreitet würden, „auf die diese Beschreibung in dem Sinn passt, dass es ihr Ziel ist, die Interessen amerikanischer Weißer zu verteidigen“.

Auch Brimelow ist davon überzeugt, dass sich ein seit drei Jahren anhaltender Aufwärtstrend beim Spendenaufkommen während Trumps Regierungszeit fortsetzt: „Wir haben allen Grund, das zu glauben.“