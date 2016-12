Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sie bezeichnen sich als „Rassenrealisten“

Philip Hackney, früher Anwalt bei der IRS, weist indessen darauf hin, dass die Behörde jährlich Zehntausende von Anträgen erhalte und nicht über die Ressourcen verfüge, viele davon eingehend zu prüfen. „Eine Menge werden durchgewinkt“, sagt Hackney. „Sie bemühen sich um einfache Wege, Dinge zu bewältigen und schwingen sozusagen den Gummistempel.“

Die New Century Foundation mit Hauptsitz in Virginia hat seit 2007 mehr als zwei Millionen Dollar gesammelt. Sie betreibt das Online-Magazin „American Renaissance“, das eine Philosophie vertritt, nach der es völlig normal ist, wenn Weiße eine „Mehrheitsrasse“ sein wollen.

Taylor, ein Absolvent der renommierten Yale University und selbsterklärter „Rassenrealist“, betont, dass seine 1994 gegründete Gruppe alle gesetzliche Regeln für gemeinnützige Organisationen einhalte. „Wir verbergen unsere Absichten ganz gewiss nicht“, sagt er. „Ich denke, dass wir bildend sind in exakt dem Sinn, den der Kongress definiert hat.“

Taylor selber hat laut Steuerunterlagen im vergangenen Jahr 65.000 Dollar aus den Spendenmitteln als Entlohnung erhalten. Aber er unterstreicht, dass er kein Geld sammele, um sich oder die Gruppe zu bereichern. „Wir verwalten es treuhänderisch für die weiße Rasse“, versichert er. „Wir nehmen das ernst. Es ist nichts, was wir aus Spaß oder Profitgier machen. Es ist unsere Pflicht gegenüber unseren Leuten.“

Richard Spencer, der die Bezeichnung „alternative right“ (kurz alt-right/alternative Rechte) ungefähr vor zehn Jahren populär gemacht hat, steht an der Spitze des National Policy Institute, Hauptsitz in Montana. „Alt-right“ ist eine Randbewegung, die als eine Mischung von Rassismus, weißem Nationalismus und Populismus gilt. Die Gruppe hat von 2007 bis 2012 rund 440.000 Dollar an steuerfreien Spenden zusammenbekommen. Neuere Daten sind nicht erhältlich, aber Spencer zufolge hat Trumps Kandidatur bereits den Geldfluss beflügelt.