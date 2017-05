Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Praxisnähe statt Paukhölle

Wenn Samsung Electronics fällt, das Flaggschiff der Gruppe, droht daher auch Korea zu straucheln. Und wenn wie jetzt Reeder und Werften Pleite gehen, erzittert das Land. Denn da die Konzerne kleine und mittlere Unternehmen auf die Rolle von simplen Hauslieferanten reduziert haben, fehlt in Korea ein selbstbewusster Mittelstand deutscher Prägung, der mögliche Schocks auffangen und vor allem gut bezahlte Jobs bieten kann.

Dummerweise krankt das System inzwischen auch ohne Wirtschaftskrise. In den Augen vieler Koreaner sind die großen Imperien mitschuldig, dass das Land nicht mehr stark wächst und ungerechter wird. Besonders deprimiert ist die Jugend. Nach einer internationalen Vergleichsstudie der britischen Varkey-Stiftung unter 20 Nationen blicken nur Japans junge Leute noch negativer in die Zukunft. Denn immer weniger junge Koreaner finden nach einer jahrelangen, extrem entbehrungsreichen Paukhölle einen der gut bezahlten Jobs bei Großkonzernen. Diese expandieren eher im Ausland.

Selbst die OECD, eine Organisation der reicheren Staaten, fordert von Südkorea daher, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die zunehmende Spaltung in arm und reich zu bekämpfen. Die gute Nachricht: Moons Wirtschaftsprogramm zeigt, dass er sich der Herausforderung bewusst ist.

Er will die Konglomerate transparenter machen, mit etwas Dirigismus und Konjunkturförderung Jobs schaffen, den Armen helfen, mittelständische Firmen fördern, neue Wachstumsfelder erschließen und die Investitionsbedingungen für ausländische Firmen verbessern.

Gleichzeitig rechnet die Ratingagentur Moody’s damit, dass Moon die Wirtschaftspolitik im Großen und Ganzen fortsetzen wird, anstatt mit extrem linker Politik die Unternehmen zu bremsen. Schließlich hat Moons Partei keine Mehrheit im Parlament und muss daher Kompromisse eingehen.

Paradoxerweise könnte dieser Zwang zum Kompromiss notwendige radikalere Reformen bremsen. Mit auf der Liste sollte eine Erziehungsreform stehen, die nicht nur mehr jungen Koreanern praxisnahe Berufsausbildung liefert. Südkorea sollte auch wie der große Rivale Japan stupides Auswendiglernen durch die Schulung von Kreativität ersetzen. Sonst droht jegliche Förderung des Mittelstands schon am Mangel qualifizierter, selbständig denkender Arbeiter zu scheitern.

Doch bisher hinkt Korea hinter der neuen Zeit hinterher. Dabei schließt sich das Zeitfenster für den Beginn großer Reformen rasch. Denn in der neuen industriellen Revolution wird wahrscheinlich bereits in den kommenden fünf Jahren die Weichen gestellt, welche Firmen zu den großen Gewinnern gehören werden. Moon muss daher rasch beweisen, dass er genug Vision, politische Überzeugungskraft und auch Charakterstärke besitzt, Korea den versprochenen Wandel zu liefern. Ansonsten droht er wie fast alle seine Vorgänger vom Klüngel der Korea AG zurück in den Sumpf gezogen zu werden.