 Nach erneutem Raketentest: USA kündigen „härtere Maßnahmen“ gegen Pjöngjang an

Nordkorea Nordkorea schickt Bilder der Vorbereitung eines angeblichen Tests einer Interkontinentalrakete um die Welt: Nach dem jüngsten Vorfall haben die USA eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates hinter verschlossenen Türen beantragt. (Foto: dpa)

New YorkDie USA haben einen Tag nach Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete „härtere Maßnahmen“ gegen Pjöngjang angekündigt. Als Warnung an Machthaber Kim Jong-Un hielten das amerikanische und südkoreanische Militär zudem am Dienstag eine gemeinsame Raketenübung ab. Für diesen Mittwoch hat die US-Regierung eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat beantragt.

Wie zuvor US-Präsident Donald Trump auf Twitter verurteilte auch Außenminister Rex Tillerson in einer schriftlichen Mitteilung den Raketentest scharf. Er stelle „eine neue Eskalation der Bedrohung“ dar für die Vereinigten Staaten, deren Verbündete und Partner, sowie für die Region und die ganze Welt, erklärte Washingtons Chefdiplomat. Die USA würden „härtere Maßnahmen“ ergreifen, „um Nordkorea zur Rechenschaft zu ziehen“.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres prangerte den Test als eine weitere „dreiste Verletzung“ von UN-Sanktionen und als „gefährliche Eskalation“ an.

Bei der gemeinsamen Raketenübung hätten die USA und Südkorea ihre „präzise Feuerkraft“ demonstriert, hieß es in einer Mitteilung des amerikanischen Militärs. Bei dem Manöver seien ein taktisches Raketensystem des US-Heeres und Südkoreas Hyunmoo-II-System benutzt worden. Die Raketen seien vor der südkoreanischen Ostküste im Meer niedergegangen. Das US-Militär, das auch Videos von der Übung verbreitete, sprach von einer Antwort auf Nordkoreas „destabilisierendes und ungesetzliches“ Verhalten.

Die USA hatten Nordkoreas Angaben, nach denen eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) getestet worden war, anfangs in Zweifel gezogen. So sprachen US-Streitkräfte, die den Test aufgezeichnet hatten, zunächst von einer Mittelstreckenrakete. Tillerson war dann der erste hochrangige US-Politiker, der die nordkoreanischen Angaben mit seiner Erklärung öffentlich bestätigte.

Kurz vor dem G20-Gipfel hatte Nordkorea mit einem neuen Raketentest den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft angeheizt. Dem Staatsfernsehen zufolge wurde am Dienstag erstmals eine Interkontinentalrakete erfolgreich getestet. Die USA und Japan verurteilten den Test am amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Die Vereinten Nationen verbieten es Nordkorea, Raketen zu entwickeln oder zu testen. Dennoch hat die Führung in Pjöngjang vor allem seit Anfang vergangenen Jahres zahlreiche Flugkörper in bislang nie dagewesener rascher Folge getestet. Auch zwei der insgesamt fünf Atomtests fanden in diesem Zeitraum statt.

Experten zufolge ist Nordkorea aber noch Jahre davon entfernt, eine Interkontinentalrakete mit einem atomaren Sprengkopf bestücken zu können. Der UN-Sicherheitsrat hatte nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas die Sanktionen gegen das kommunistische Land bereits ausgeweitet.

Russland und China haben zur Lösung des Konflikts Zugeständnisse des Landes sowie von Südkorea und den USA gefordert. Nordkorea sollte einen Stopp seiner Atom- und Raketentests verhängen, im Gegenzug sollten die USA und Südkorea auf größere gemeinsame Militärmanöver verzichten, erklärten das chinesische und das russische Außenministerium am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Während eines Stopps der nordkoreanischen Tests und der US-südkoreanischen Manöver könnten sich beide Seiten für Gespräche zusammensetzen, hieß es aus Moskau und Peking. Ziel müsse sein, dass es keine Gewalt oder Angriffe gäbe. Vor der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung hatte es Gespräche zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem russischen Amtskollegen, Wladimir Putin, gegeben.