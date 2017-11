 Nach Fallon-Rücktritt: „Sex-Geheimliste“ im britischen Parlament?

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gavin Williamson (r.) Der 41 Jahre alte Politiker war zuletzt als „Chief Whip“ (Einpeitscher) in der Fraktion tätig. (Foto: Reuters)

LondonNach dem Rücktritt des britischen Verteidigungsministers Michael Fallon wegen sexueller Belästigung droht sich der Skandal im Parlament auszuweiten. Premierministerin Theresa May ernannte am Donnerstag den in Verteidigungsfragen wenig erfahrenen Gavin Williamson zum Nachfolger.

Wie kürzlich bekannt wurde, hatte Fallon vor 15 Jahren bei einem Dinner einer Journalistin wiederholt ans Knie gefasst. Am Mittwochabend zog er die Konsequenzen aus der Veröffentlichung. Auch weiteren Parlamentariern, darunter Mays Stellvertreter Damian Green, werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Mit Fallon verliert May einen langen Wegbegleiter und Unterstützer. Nach Angaben britischer Medien konnte er May nicht garantieren, dass keine weiteren Vorwürfe bekannt werden. Vor drei Jahren soll er eine andere Journalistin in einer Bar als „Schlampe“ bezeichnet haben. BBC-Berichten zufolge fällt der 65-Jährige unter Alkoholeinfluss hin und wieder aus der Rolle.

Der Fall könnte nur die Spitze eines Eisberges sein. Denn in der konservativen Fraktion des Unterhauses zirkuliert laut britischen Medien eine Liste mit etwa 40 Abgeordneten, denen „unangemessenes Verhalten“ vorgeworfen wird. Dazu soll auch Mays Kabinettschef Green (61) gehören. Er soll einer Journalistin während eines Pub-Besuchs ans Knie gefasst und ihr später eine anzügliche Nachricht geschickt haben. Green streitet das vehement ab. Mehrere britische Medien gaben an, dass ihnen die Liste vorliege.

Fallon war seit 2014 Verteidigungsminister und von 2010 bis 2012 stellvertretender Vorsitzender der Konservativen. Sein Nachfolger Williamson war persönlicher Assistent des zurückgetretenen Premierministers David Cameron. Zuletzt hatte er den einflussreichen Posten des „Chief Whip“, des Chef-Einpeitschers, der bei wichtigen Abstimmungen für Disziplin in der Tory-Fraktion sorgt. Angeblich nutzen die „Whips“ (Peitschen) dafür auch Informationen über Verfehlungen von Abgeordneten.