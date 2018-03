Nach Gesprächen in Washington EU-Handelskommissarin hofft auf Ausnahmen von neuen US-Zöllen

EU-Handelskommissarin Malmström hat sich mit ihrem US-Kollegen Wilbur Ross getroffen. Thema war die Ausnahme von den US-Schutzzöllen.

Die Handelskommissarin der EU (M.) befindet sich in Verhandlungen um eine Ausnahmeregelung von den US-Schutzzöllen. (Foto: AP) Cecilia Malmström

BrüsselEU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hofft nach ihren Gesprächen in Washington auf Ausnahmen von den neuen US-Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe. Das habe sie in den Verhandlungen mit US-Handelsminister Wilbur Ross für die EU eingefordert, sagte Malmström am Donnerstag vor einem Ausschuss des Europa-Parlaments. „Ich hoffe, dass er (Ross) dem Präsidenten die Ausnahme der gesamten EU empfehlen wird.“ Die EU erwarte, nicht von den Maßnahmen betroffen zu werden. Man könne aber nicht sicher sein.