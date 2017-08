Jeff Sessions Session betonte, der Präsident habe explizit die Gewalt verurteilt und sei ein entschiedener Gegner der Werte, die diese rassistischen Gruppen verträten. (Foto: AP)

CharlottesvilleUS-Präsident Donald Trump steht wegen seiner vagen Reaktion auf die Gewalt von Charlottesville weiter in der Kritik. Justizminister Jeff Sessions und das Weiße Haus versicherten, dass sich Trump sehr wohl von den ultrarechten und rassistischen Gruppen distanziert habe, die sich am Wochenende in der Stadt in Virginia gewaltsame Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten geliefert hatten.

Eine 32-Jährige wurde getötet, als ein Autofahrer in eine Gruppe raste, die friedlich gegen Rechtsextremismus und Rassismus demonstrierte. Der Verdächtige soll von Nazi-Ideologie getrieben gewesen sein, wie die Nachrichtenagentur AP erfuhr. Justizminister Sessions sagte am Montag dem Sender NBC, die Tat werde als Terrorismus gewertet.

Gleichzeitig erklärte er, es sei viel zu viel in die Worte Trump hineininterpretiert worden. Trump hatte gesagt, „viele Seiten“ seien für die Gewalt in Charlottesville verantwortlich und hatte dafür einen Sturm der Empörung geerntet. Sessions betonte, der Präsident habe explizit die Gewalt verurteilt und sei ein entschiedener Gegner der Werte, dies diese rassistischen Gruppen verträten. Das Weiße Haus und das FBI würden den Fall nicht ruhen lassen, sagte Sessions.

Trump selbst äußerte sich am Montag nicht weiter zu Charlottesville. Er wollte aber noch im Lauf des Tages nach Washington zurückkehren, um einen Exekutiverlass zu Chinas Handelspraktiken zu unterzeichnen. Dabei dürfte er auch zu Charlottesville befragt werden.

Reaktionen auf Trumps Bermerkungen zu Charlottesville Donald Trump US-Präsident Donald Trump machte „viele Seiten“ für die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremisten und Gegendemonstranten in Virginia verantwortlich. Indes betonte er, dass es entsprechende Gewalt schon länger im Land gebe und gemeinsam entschlossen dagegen vorgegangen werden solle. „Wir verurteilen (...) diese unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt auf vielen Seiten“, so Trump. „Das geht schon seit einer ganzen Weile so in unserem Land. Nicht (unter) Donald Trump. Nicht (unter) Barack Obama. Es geht schon seit einer langen, langen Zeit.“

Cory Gardner Cory Gardner, republikanischer Senator aus Colorado via Twitter: „Mr. President - wir müssen das Böse beim Namen nennen. (...) Das war inländischer Terrorismus.“

Marco Rubio Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida via Twitter: „Nichts ist patriotisch an #Nazis, dem #KKK oder #WhiteSupremacists Es ist das direkte Gegenteil von dem, was #America versucht zu sein.“

Orrin Hatch Orrin Hatch, republikanischer Senator aus Utah: „Wir sollten das Böse bei seinem Namen nennen. Mein Bruder gab sein Leben nicht im Kampf gegen Hitler, damit Nazi-Ideen hier zu Hause unangefochten stehen können.“

Chris Christie Chris Christie, der Gouverneur von New Jersey und Trump-Unterstützer: „Wir lehnen Rassismus und Gewalt von weißen Nationalisten wie jenen in Charlottesville ab. Jeder in der Führung muss sich dagegen aussprechen.“

Michael Signer Michael Signer, der Bürgermeister von Charlottesville und Demokrat: „Ich lege die Verantwortung für vieles, was Sie heute in Amerika sehen, direkt vor die Haustür des Weißen Hauses und Menschen um den Präsidenten.“

Mark Herring Mark Herring, Justizminister im US-Staat Virginia und Demokrat: „Gewalt, Chaos und der Verlust von Leben in Charlottesville ist nicht die Schuld „vieler Seiten“. Es ist die von Rassisten.“

Adam Schiff Adam Schiff, demokratischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus via Twitter: „Es gibt nicht „viele Seiten“ hier, nur richtig und falsch.“

Bill Clinton Ex-Präsident Bill Clinton via Twitter: „Auch wenn wir das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung schützen, müssen wir Hass, Gewalt und White Supremacy verurteilen.“ Der Ausdruck „White Supremacy“ bezeichnet eine Bewegung, die die Vorherrschaft von Weißen in der Gesellschaft zum Ziel hat. Vertreter dieser Ideologie der Überlegenheit gehören jenem Spektrum an, in dem auch Rechtsextremisten und Nationalisten zu finden sind.

Landesweit kam es aus Protest gegen die Gewalt und gegen die Reaktion des Präsidenten zu neuen Demonstrationen. Der Vorstandsvorsitzende des Pharmariesen Merck, Kenneth Frazier, legte seinen Sitz im Amerikanischen Produktionsrat, einem Beratungsgremium für die US-Regierung, aus Protest nieder. Die Führung in Washington müsse die Grundwerte der USA ehren und Hass und jeglicher Vormachtsbestrebung von verschiedenen Volksgruppen ablehnen, sagte er zu Begründung.