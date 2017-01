Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Irritation beim Außenministerium, Beratungen der Tech-Branche

Trump reagierte dennoch ungehalten auf Yates' Kritik. Den Demokraten warf er am Abend via Twitter vor, die Bestätigungen seiner Kandidaten für sein Kabinett „aus rein politischen Gründen“ hinauszuzögern. „Die haben nichts drauf außer zu blockieren. Haben jetzt eine Obama A.G. (Attorney General)“, schrieb er mit Blick auf Yates.

Das Weiße Haus teilte später in der Begründung für deren Entlassung mit, sie habe sich geweigert, eine legale Anordnung zum Schutz von US-Bürgern umzusetzen und damit das Justizministerium „verraten“. Zudem habe Yates Schwäche in Sachen Grenzschutz und illegaler Einwanderung gezeigt.

Auch im Sicherheitsapparat herrscht offenbar Unzufriedenheit. Vor allem Pentagon-Chef James Mattis sei aufgebracht darüber, dass er und Generalstabschef Joseph Dunford erst vom Einreise-Stopp-Dekret erfahren hätten, als es Trump unterzeichnet habe, teilte ein Regierungsvertreter mit. Der designierte Außenminister Rex Tillerson habe sich vor Beratern Trumps ebenfalls irritiert darüber gezeigt, dass der Inhalt des Erlasses nicht mit ihm abgesprochen worden sei. Selbst der Präsident habe in privater Runde Fehler bei der Umsetzung seines Dekrets eingeräumt, sagte ein Insider.

In der Tech-Wirtschaft bleibt es nicht nur bei der öffentlichen Kritik. Führende Vertreter von US-Technologiekonzernen wollen am Dienstag über eine Unterstützung für Klagen gegen das von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern beraten. Nach Angaben des Organisators – der Softwareschmiede GitHub – sollen unter anderem Google, Airbnb und Netflix an dem Treffen teilnehmen. Die Unternehmen selbst waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Bei dem Treffen geht es nach Angaben des Softwareentwicklers GitHub darum, ob man anhängige Klagen gegen die Einreiseverbote durch Stellungnahmen an die zuständigen Gerichte, genannt „amicus brief“, unterstützt. Diese Stellungnahmen können von nicht unmittelbaren Prozessbeteiligten eingereicht werden, um Richtern zusätzliche Argumente oder Informationen an die Hand zu geben.

Die Technologiebranche gehört zu den schärfsten Kritikern der Einreiseverbote, auch weil sie in besonderem Maße auf hochqualifizierte Mitarbeiter aus aller Welt setzt. Bereits am Montag hatte Amazon seine Unterstützung für eine Klage gegen die Einreiseverbote erklärt, die vom Washingtoner Generalstaatsanwalt angestrengt wurde.