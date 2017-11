 Nach Kritik an Regierungsstil: Donald Trump beschimpft republikanischen Senator

Jeff Flake „Falls wir die Partei von Roy Moore und Donald Trump werden, sind wir erledigt.“ (Foto: AP)

WashingtonNach kritischen Worten des republikanischen US-Senators Jeff Flake hat Präsident Donald Trump nicht lange mit einer Retourkutsche auf sich warten lassen. Bei Twitter schrieb er am Sonntagabend (Ortszeit) unter anderem, Flake sei unwählbar im Staat Arizona. Dieser werde wohl mit Nein bei den geplanten Steuersenkungen stimmen, weil seine politische Karriere erledigt sei.

Unter Verwendung des Wortes „erledigt“ nahm Trump direkt Bezug auf Flakes Aussage bei einer Veranstaltung in Phoenix vor zwei Tagen. Dabei hatte der Republikaner unter der Annahme, sein angestecktes Mikrofon sei bereits ausgeschaltet, gesagt: „Falls wir die Partei von Roy Moore und Donald Trump werden, sind wir erledigt.“ Trump ließ sich zudem auf ein Wortspiel mit dem Nachnamen des Politikers ein und beschrieb ihn als „Flake(y)“, was so viel wie unzuverlässig oder auch verrückt bedeutet. Trump sagte, Flake sei wohl absichtlich am Mikro erwischt worden.

Flake liegt nicht zum ersten Mal im Clinch mit Trump; der Republikaner ist als Kritiker des Präsidenten bekannt. Ende Oktober hatte er überraschend erklärt, 2018 nicht mehr für sein Amt als Senator für Arizona kandidieren zu wollen und dies unter anderem mit Trumps Politik begründet.