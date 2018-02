Nach Massaker an Schule Donald Trump fordert Verbot von Dauerfeuer-Vorrichtungen

Hoffnung für Befürworter strikterer Waffenregeln: Wenige Tage nach dem Mord an Schülern in Florida fordert Trump ein Verbot von Schnellfeuerkolben.

Die Vorrichtung ermöglicht bei einer halbautomatischen Waffe eine schnelle Schussfolge fast wie bei einem Maschinengewehr. (Foto: AP) Dauerfeuer-Vorrichtungen

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat ein Verbot von Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen gefordert. Trump erklärte am Dienstag, er habe das Justizministerium angewiesen, eine entsprechende Verordnung auszuarbeiten. Damit sollten zusätzliche Vorrichtungen für Waffen untersagt werden.

Schnellfeuerkolben, auf Englisch Bump Stock genannt, ermöglichen auch halbautomatischen Waffen schnelle Schussfolgen, wie sie bei Maschinengewehren möglich sind. Eine solche Vorrichtung nutzte der Attentäter, der im vergangenen Oktober in Las Vegas aus einem Hotelzimmer heraus 58 Menschen tötete. Bemühungen, die Dauerfeuer-Vorrichtungen gesetzlich zu verbieten, scheiterten danach.

Trump äußerte sich während einer Zeremonie, in der Mitglieder der Sicherheitskräfte für ihre Tapferkeit geehrt wurden. Es sei Zeit, sich auf Sicherheitsmaßnahmen zu konzentrieren, die nachweislich funktionierten, erklärte er.

Trump sprach wenige Tage nach einem Massaker an einer Schule in Florida. Ein 19 Jahre alter Ex-Schüler tötete dort in der vergangenen Woche 17 Menschen. Das Weiße Haus hat angekündigt, der Präsident werde sich mit Schülern, Lehrern und Beamten treffen, um über Wege zu mehr Sicherheit in den Schulen zu diskutieren.