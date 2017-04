 Nach Neuwahl-Ankündigung: May will nicht an TV-Debatten teilnehmen

Theresa May Neuwahlen, aber keine TV-Debatte. Die britische Premierministerin möchte auf ein TV-Duell verzichten. (Foto: AFP)

LondonDie britische Premierministerin Theresa May will im Zuge der angesetzten Neuwahl nicht an TV-Duellen teilnehmen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Kritik für das Vorgehen gab es via Twitter unter anderem von der Opposition. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, schrieb: Wenn es bei der Neuwahl um Führung gehe, wie May angekündigt habe, dann solle sie einer TV-Debatte nicht ausweichen.

Auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meldete sich via Twitter zu Wort: „Wenn die Premierministerin nicht den Mut hat, ihre Pläne mit den anderen (Partei-)Vorsitzenden im Fernsehen zu diskutieren, dann sollten die Sender ihren Stuhl leer lassen und ohne sie weitermachen.“ Die konservative britische Premierministerin May hatte am Dienstag völlig überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Als Grund nannte sie vor allem Uneinigkeit im Parlament über den Brexit.