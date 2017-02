 Nach Obama-Annäherung: US-Regierung überprüft ihre Kuba-Politik

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Obama besucht Kuba Vor rund einem Jahr besuchte der damalige US-Präsident Barack Obama das sozialistische Kuba. Das eisige Klima zwischen beiden Staaten schien langsam aufzutauen. Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte die Entwicklung allerdings rückgängig gemacht werden. (Foto: dpa)

WashingtonDie neue US-Regierung stellt die Kuba-Politik auf den Prüfstand. Regierungssprecher Sean Spicer sagte am Freitag in Washington, dies geschehe vor allem mit Blick auf die Haltung der Regierung in Havanna zu den Menschenrechten.

Vor seiner Wahl zum US-Präsidenten hatte Donald Trump damit gedroht, vom damaligen Präsidenten Barack Obama verfügte Erleichterungen für das sozialistisch geprägte Kuba zurückzunehmen. Obama hatte vor rund zwei Jahren damit begonnen, die Beziehungen zu Kuba nach sechs Jahrzehnten Eiszeit zu normalisieren.