Oppermann: „Trump will zurück zum Recht des Stärkeren“

Am vergangenen Wochenende probierte der Iran nach einem Medienbericht erstmals einen selbst hergestellten Marschflugkörper aus. Er flog demnach am Sonntag rund 600 Kilometer weit. Ähnliche Tests hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben. Die US-Regierung hatte dies jeweils verurteilt und teils mit Sanktionen gedroht.

Wie die „Welt“ (Freitag) aus Geheimdienstkreisen erfuhr, soll der Lenkflugkörper vom Typ „Sumar“ Atomsprengköpfe tragen können. Allerdings verfügt der Iran nicht über Atomwaffen, auch nicht über atomare Sprengköpfe, mit denen eine solche Rakete bestückt werden könnte. Darauf verwies am Donnerstag auch Teheran.

Der unter anderem von den USA unterzeichnete, internationale Atomdeal mit dem Iran sieht vor, dass der Iran alles waffenfähige Nuklearmaterial außer Landes bringen muss und seine Anreicherungskapazitäten deutlich reduziert. Die Aufseher der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA attestierten Teheran, bislang alle Auflagen eingehalten zu haben.

Die Stimmung zwischen Teheran und Washington ist schon wegen des von Trump verhängten 90-tägigen Einreisestopps für Menschen auch aus dem Iran eingetrübt. Hintergrund ist ein angeblich erhöhtes Terrorrisiko.

SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann sieht im Agieren von US-Präsident Donald Trump eine große Gefahr für Deutschland und Europa. „Die große Errungenschaft des Westens ist die Stärke des Rechts. Trump will zurück zum Recht des Stärkeren“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“ (Freitag). „Wenn alle Regierungen so wie Trump vorgingen, hätten wir am Ende wieder Handelskriege und möglicherweise sogar wieder richtige Kriege unter Partnern, die seit 70 Jahren miteinander verbunden sind.“

In der kommenden Woche will sich Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May unter anderem auch über den Iran verständigen. Netanjahu wird Mitte Februar in den USA erwartet.