Nach Regionalwahlen Regierungspoker in Italien beginnt von vorne

Mit einem Sieg bei den Regionalwahlen stärkt Lega-Chef Matteo Salvini seine Position im Regierungspoker. Die Fünf-Sterne fordern dagegen Neuwahlen.

Der Parteichef der rechtspopulistischen Lega (Mitte) hat seine Verhandlungsposition deutlich verbessert. (Foto: dpa) Matteo Salvini

RomLega-Chef Matteo Salvini hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ihm recht sei, wenn sich die Regierungsbildung in Rom wochenlang hinziehe. Schon am Wahltag Anfang März hatte er die Regionalwahlen in Friaul-Venezia Giulia Ende April im Nordosten des Landes im Visier, eine historische Hochburg der Lega. Salvini hoffte auf ein gutes Ergebnis, das seine Verhandlungsposition im Regierungspoker stärkt.

Seine Rechnung ist aufgegangen: Sein Lega-Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten siegte am Sonntag haushoch mit 57,2 Prozent, obwohl die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent lag. Auf Platz zwei der Kandidat der PD, der Sozialdemokraten, und erst dahinter, mit 11,9 Prozent, die Fünf-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio.

Mit diesem Ergebnis in der Tasche beginnt der Poker um die Regierungsbildung in Rom von Neuem. Auf Twitter verbreitete er sofort den Hashtag #andiamoagovernare, „jetzt gehen wir regieren“.

Eigentlich war Salvini schon raus aus dem Spiel, es sah nach einer ganz anderen Kombination aus: einer Koalition von Fünf-Sterne und der PD, die noch mit Paolo Gentiloni den Übergangs-Premier stellt. Das hatte Kammerpräsident Roberto Fico von den Fünf-Sternen ausgehandelt.

Prompt kamen jedoch die Bedenken der Parteibasis – von beiden Seiten: in den Internet-Foren der Fünf-Sterne hieß es, dass man ja schließlich die PD abgewählt habe im März. Und bei der PD will ein kleiner Parteitag erst am Donnerstag entscheiden, ob eine Koalition denkbar ist. Vom ehemaligen Parteivorsitzenden, Ex-Premier Matteo Renzi, kam jedoch schon ein kategorisches „Nein“ zur gemeinsamen Regierung mit den Fünf-Sternen.

Es sieht nach einer Spaltung der Partei aus, denn Renzi hat noch etliche Anhänger, während viele andere dafür plädieren, aus Gründen der Staatsräson zu koalieren. Eine Lösung à la SPD ist nicht selbstverständlich in Italien.

Luigi Di Maio, der 31-jährige Chef der Fünf-Sterne, der seit der Wahl nichts anderes verkündet, als dass er Premier werden will, trat nach der Niederlage die Flucht nach vorne an. Am Montagmittag meldete er sich per Facebook-Video zu Wort und erklärte, jetzt bleibe nichts anderes übrig als Neuwahlen – so schnell wie möglich, das sei die einzige Lösung.

Italiens Wahl zwischen Revolution und Restauration

„Ich sage zu Salvini, gehen wir gemeinsam zum Präsidenten und bitten um Neuwahlen – und halten wir die gleich im Juni ab“, sagt er in dem sofort zehntausendfach geklickten Video. „Lassen wir die Italiener wählen zwischen Revolution und Restauration.“

Und dann folgt Parteienschelte in bester populistischer Manier: „Es ist skandalös, wie alle Parteien nur an ihre eigenen Interessen denken“, sagt er. „Ich habe den anderen Parteien einen Vertrag angeboten, hätte aber nicht gedacht, dass das unmöglich ist.“

Bei der Parlamentswahl am 4. März waren die Fünf-Sterne die stärkste Kraft geworden, es reichte aber nicht zum Regieren. Die Lega hatte nur 13 Prozent eingefahren, stattdessen war das Mitte-rechts-Bündnis mit Berlusconis Forza Italia und dem Rechtsausleger Fratelli d’Italia zusammen stärkster Block geworden. Seitdem herrscht das Patt. Politik-Experten rechnen mit einem ähnlichen Ergebnis bei Neuwahlen, wenn das umstrittene Wahlgesetz nicht vorher geändert wird.

Von Präsident Mattarella weiß man, dass er sich um die Zukunft Italiens sorgt. Themen wie Staatsverschuldung, Defizitabbau, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und vor allem das von Unternehmern wie ausländischen Investoren angemahnte Weiterführen der Reformen spielten in den vergangenen Wochen in der öffentlichen Diskussion in Italien keine Rolle.

Doch Brüssel wartet auf die Haushaltszahlen aus Rom, und ein Ende der Ankäufe der Europäischen Zentralbank könnte Italien schnell erneut in Bedrängnis bringen. Dazu kommt die Außenpolitik: Im Syrien-Konflikt wie im Handelskonflikt mit den USA sollte die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone eine funktionstüchtige Regierung haben.

Über den nächsten Schritt muss der Präsident entscheiden. Seine Appelle zur politischen Vernunft wurden bisher nicht gehört. Möglich, dass er jetzt eine Regierung der nationalen Einheit einfordert, damit Italien wieder handlungsfähig wird. Eine Regierung mit einem begrenzten Mandat und gezielten Aufgaben: Haushalt und neues Wahlrecht. Neuwahlen sind nicht auf seiner Prioritätenliste. Der Poker in Rom geht in die nächste Runde.