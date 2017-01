 Nach Terrorattacke: Keine Festnahmen bei Razzia der Istanbuler Polizei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Istanbul Gedenken an die Opfer des Anschlags im Istanbuler Nachtclub „Reina“: Eine Razzia in einer Wohnung im Stadtteil Zeytinburnu führte zu keinen Festnahmen. (Foto: Reuters)

IstanbulDie Istanbuler Polizei hat im Zuge des tödlichen Terroranschlags auf den Nachtclub „Reina“ eine Razzia durchgeführt. Spezialkräfte hätten am Montagabend nach einem anonymen Hinweis eine Wohnung im Stadtteil Zeytinburnu durchsucht, meldete der Fernsehsender Haber Türk. Journalisten der Nachrichtenagentur AP berichteten vor Ort, es habe keine Festnahmen gegeben.

Das Propagandaorgan der Terrormiliz Islamischer Staat gab am Montag bekannt, der Attentäter sei ein „Soldat“ der Extremisten gewesen. In dem Nachtclub waren an Neujahr 39 Menschen getötet worden, fast 70 wurden verletzt.