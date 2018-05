Nach Trump-Entscheid Diese US-Sanktionen gegen Iran treten wieder in Kraft

Nach dem Aus für das Atomabkommen sollen die US-Sanktionen gegen Iran spätestens in einem halben Jahr wieder in Kraft treten. Ein Überblick.

Irans Wirtschaft steht vor einschneidenden Sanktionen. (Foto: AFP) Markt in Teheran

New YorkMit der Aufkündigung des Atomabkommens gegen Iran setzen die Amerikaner wieder Sanktionen gegen das Land in Kraft. Eine Liste des US-Finanzministeriums gibt einen Überblick, was auf den Iran zukommt. Für die Wiedereinführung der Sanktionen haben die USA zwei Fristen ausgegeben: 90 und 180 Tage.

Nach drei Monaten, am 6. August, werden folgenden Aktivitäten wieder sanktioniert, die gemäß dem Atomabkommen, im Fachjargon Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) genannt, aufgehoben wurden:

Der Kauf oder Erwerb von US-Banknoten durch die iranische Regierung.

durch die iranische Regierung. Irans Handel mit Gold oder Edelmetallen.

oder Edelmetallen. Der Verkauf, die Lieferung oder der Transfer von Graphit, Metallen wie Aluminium oder Stahl , Kohle und Software zur Integration industrieller Prozesse von und nach Iran.

, Kohle und Software zur Integration industrieller Prozesse von und nach Iran. Bedeutende Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf der iranischen Währung Rial . Auch die Aufrechterhaltung größerer Vermögen und Konten außerhalb des iranischen Hoheitsgebiets sind von den Sanktionen betroffen.

. Auch die Aufrechterhaltung größerer Vermögen und Konten außerhalb des iranischen Hoheitsgebiets sind von den Sanktionen betroffen. Der Kauf, die Zeichnung oder die Vereinfachung der Ausgabe iranischer Staatsanleihen .

. Zudem werden die Sanktionen gegen den iranischen Automobilsektor wieder eingeführt.

Darüber hinaus widerruft die US-Regierung nach Ablauf der 90 Tage, die folgenden JCPOA-bezogenen Vollmachten in den USA:

Die Einfuhr von Teppichen und Lebensmitteln aus dem Iran in die USA und bestimmte damit zusammenhängende Finanztransaktionen.

aus dem Iran in die USA und bestimmte damit zusammenhängende Finanztransaktionen. Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Export oder Re-Export von kommerziellen Passagierflugzeugen und damit verbundenen Teilen und Dienstleistungen in den Iran.

Nach der 180-tägigen Frist, die am 4. November endet, will die Trump-Regierung die folgenden Aktivitäten sanktionieren, einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen:

Erdöltransaktionen mit iranischen Öl-Gesellschaften.

mit iranischen Öl-Gesellschaften. Den Ankauf von Erdöl und Erdöl- oder petrochemischen Produkten aus dem Iran.

aus dem Iran. Transaktionen zwischen ausländischen Finanzinstituten und der Zentralbank des Iran sowie weiteren iranischen Finanzinstitutionen.

sowie weiteren iranischen Finanzinstitutionen. Die Bereitstellung von speziellen Finanznachrichten für die iranische Zentralbank und iranische Finanzinstitute.

für die iranische Zentralbank und iranische Finanzinstitute. Die Bereitstellung von Versicherungsleistungen , Versicherungen oder Rückversicherungen.

, Versicherungen oder Rückversicherungen. Außerdem werden Sanktionen gegen den iranischen Energiesektor, iranische Hafenbetreiber sowie den Schifffahrts- und Schiffbausektor wieder in Kraft treten.

Darüber hinaus wird die US-Regierung ab dem 5. November US-Unternehmen die Genehmigung für bestimmte Beziehungen mit der iranischen Regierung und deren Vertretern entziehen.

