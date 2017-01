Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Christian Lindner warnt vor Hysterie

EU-Kommissar Günther Oettinger sieht die USA auch unter Donald Trump als wichtigsten Partner für Europa und Deutschland. „Seine Regierung weiß, wie wichtig die Nato ist“, sagte der frühere Digital- und heutige Budgetkommissar am Montag auf der Internetkonferenz DLD in München. „Ich bin sicher, er (Trump) muss zuhören und lernen. Die Vereinigten Staaten waren und werden unser wichtigster globaler Partner sein.“ Zugleich müssten Deutschland und Europa sich stärker in der Nato einbringen.

Etwas kritischer sieht CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen die Aussagen Trumps. Diese würden von mangelnder Kenntnis der westlichen Wertegemeinschaft zeugen. Röttgen sagte der „Heilbronner Stimme“ (Dienstag): „Trump ist Trump geblieben. (...) Was sich verfestigt, ist die Sichtweise Trumps, in der der Westen keine Rolle spielt, weder als normative noch als politische Einheit. Diese Einheit war und ist aber entscheidend für die Sicherheit Europas.“ Bemerkenswert sei, „dass sowohl der von Trump nominierte Außen- als auch der Verteidigungsminister das glatte Gegenteil gesagt haben“.

FDP-Chef Christian Lindner forderte die Bundesregierung auf, nun nicht „in Hysterie“ über eine Schwächung der Nato zu reden, sondern ihr aktiv entgegenzutreten. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, man solle Trump „nicht an einzelnen Tweets oder Interviews messen, sondern an seinem Handeln nach Amtsantritt“. Deutschland könne kein Interesse daran haben, dass der Atlantik breiter werde. Deshalb solle die Regierung „schnellstmöglich die Gespräche mit unseren amerikanischen Partnern intensivieren“.