Geringe Wahlbeteiligung Der amtierende Präsident Kenias, Uhuru Kenyatta, gibt in seiner Heimatstadt Gatundu seine Stimme für die Präsidentschaftswahl ab. (Foto: dpa)

NairobiKenia verharrt auch nach der Wiederholung der Präsidentenwahl in der politischen Krise. Bei der jüngsten Abstimmung votierten zwar nach ersten Auszählungen mehr als 97 Prozent für Amtsinhaber Uhuru Kenyatta, doch die Beteiligung lag unter 35 Prozent. Die Opposition hatte zu einem Boykott des Votums aufgerufen. Zudem musste laut Wahlkommission ein Zehntel der Wahllokale aus Sicherheitsgründen am Donnerstag geschlossen bleiben. Einen eigentlich für Samstag geplanten neuen Anlauf in vier Bezirken verschob die Kommission am Freitag auf unbestimmte Zeit. Betroffen waren Regionen, in denen Anhänger von Oppositionsführer Raila Odinga besonders stark vertreten sind. Die erste Präsidentenwahl Anfang August war wegen Regelverstößen der Wahlkommission für ungültig erklärt worden.

Bei der dieser ersten Abstimmung hatte Kenyatta am 8. August bei einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent gewonnen. Weil die Opposition zum Boykott des neuen Votums aufgerufen hatte, galt er auch jetzt als klarer Favorit. Doch mit der niedrigen Wahlbeteiligung zerschlug sich seine Hoffnung, eindeutigen Rückhalt zu bekommen. Zudem könnte die Opposition unter Odinga die Unregelmäßigkeiten als Anlass für einen erneuten Gang vor das Verfassungsgericht nutzen.

„Wenn die Gerichte die Wahl nicht annullieren, wird Kenyatta ohne klares Mandat weitermachen müssen“, sagte Analyst Murithi Mutiga von der International Crisis Group, die Konflikte beobachtet. „Odinga wird eine Proteststrategie verfolgen, deren Erfolgschancen unter diesen Bedingungen nicht sehr groß sind.“

Damit steuert das ostafrikanische Land auf ein politisches Patt zu, das ein Schlaglicht auf die tiefe Spaltung der Bevölkerung wirft. Seit der ersten Abstimmung sind bei Zusammenstößen etwa 50 Menschen getötet worden, meist durch die Sicherheitskräfte. Den Behörden zufolge wurden allein am Donnerstag und Freitag fünf Menschen von der Polizei erschossen. Die Krise wird in der Region mit Sorge verfolgt, da Kenia dort eine zentrale Rolle beim Handel spielt. Im Westen gilt das Land zudem als Bollwerk gegen radikal-islamische Gruppen in Somalia.