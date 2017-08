 Nafta: Mexiko würde auch ohne USA weitermachen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nafta Zur Not zu zweit? Die Fahnen von Kanada, den USA und Mexiko vor dem Start der Neuverhandlungen über das Freihandelsabkommen Nafta. (Foto: AP)

Mexiko würde bei einem US-Austritt aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada weitermachen wollen. Nafta würde dann nur noch die Handelsbeziehungen dieser beiden Länder bestimmen, sagte Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Donnerstag.

US-Präsident Donald Trump hat mehrfach damit gedroht, den Vertrag zu kündigen, um einen aus seiner Sicht faireren Deal zu bekommen. Er kritisiert vor allem, dass die USA wegen Nafta Arbeitsplätze verlieren.

Die zweite Verhandlungsrunde über Änderungen am Abkommen beginnt am Freitag in Mexiko-Stadt. Bisher gab es keine Annäherung.