 Nafta-Verhandlungen: Mexiko hat keine Angst vor Trump

Start der Neuverhandlungen von Nafta Die Grenze zwischen Mexiko und Kalifornien – Trump hat wenig Spielraum bei den Verhandlungen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Mexiko-StadtWenn es nach der Ratingagentur Fitch geht, dann kann Mexiko beruhigt in die Neuverhandlung über die Nordamerikanische Freihandelszone gehen. Die Gefahr, dass der südlichste Nafta-Partner als großer Verlierer aus der Erneuerung des Abkommens hervorgehe, seien gering, schrieb Fitch Ratings in einer Analyse kurz vor Beginn der Verhandlungen am Mittwoch in Washington. Die Ergebnisse der Überarbeitung würden den Zugang der mexikanischen Produkte zum US-Markt vermutlich nicht ernsthaft unterbinden.

Dabei sah das noch vor Monaten ganz anders aus, als US-Präsident Donald Trump drohte, das fast ein Vierteljahrhundert alte Abkommen aufzukündigen. Für Mexiko wäre das der größte anzunehmende Wirtschaftsunfall. Denn Nafta ist die Lebensader von Mexikos Industrie, die sich seit Inkrafttreten des Abkommens zu einem globalen Wettbewerber entwickelt hat.

Mexiko ist der Hauptgewinner des Bündnisses, das die Volkswirtschaften Kanadas, der USA und Mexikos erfolgreich zu einem komplexen System von Produktionsketten verflochten hat. 80 Prozent seiner Exporte liefert Mexiko in die USA. 1994, als Nafta in Kraft trat, betrug der Wert der Ausfuhren rund 52 Milliarden Dollar. Heute sind es knapp 300 Milliarden Dollar. Vergangenes Jahr lag der Handelsbilanzüberschuss Mexikos bei über 60 Milliarden Dollar.

Fitch argumentiert, dass es inzwischen wenig wahrscheinlich sei, dass die USA in der Neuverhandlung auf Zölle und Quoten für mexikanische Produkte pochen würden. Auch die Ursprungsregeln für Industrieprodukte seien nicht in Gefahr. Diese legen fest, welchen Anteil einer Ware aus der Nafta-Region stammen muss, damit sie von der Zollbefreiung profitieren kann. Bei Autos etwa gilt schon heute, dass 62,5 Prozent der Einzelteile aus den Mitgliedstaaten stammen müssen. Wenn Einzelteile zum Beispiel aus Europa oder Japan stammen, könnten weniger Pkws aus Mexiko in den USA verkauft werden dürfen – falls die Regeln verschärft werden.

Deutsche Autobauer in Mexiko und den USA BMW in Mexiko Der Münchner Oberklasse-Autobauer begann Mitte 2016 mit dem Bau seines ersten großen mexikanischen Werkes in San Luis Potosi. Ab 2019 soll dort der absatzstarke 3er für den Weltmarkt gebaut werden. Die jährliche Produktionskapazität des Werkes liegt bei 150.000 Stück. Es sollen mindestens 1500 neue Arbeitsplätze entstehen.

BMW in den USA In seinem weltweit größten Werk Spartanburg, gemessen an der Produktionskapazität, baut BMW Geländewagen. Im vergangenen Jahr liefen rund 411.000 X-Modelle vom Band, 70 Prozent davon wurden aus den USA exportiert. An dem seit 1994 bestehenden Standort arbeiten mehr als 8000 Beschäftigte.

Volkswagen in Mexiko VW betreibt in Puebla seit mehr als 50 Jahren eines seiner größten Werke mit zuletzt annähernd 15.000 Beschäftigten. Der Großteil der dort vom Band laufenden Autos wie der Jetta oder der Käfer-Nachfolger Beetle wird in die USA geliefert. Nun kommt der SUV Tiguan hinzu, der als verlängerte Version unter dem Namen Allspace auf den US-Markt gebracht werden soll.

Volkswagen in den USA VW hat sein 2011 eröffnetes Werk in Chattanooga/Tennessee zuletzt 2015 vergrößert. Die Fabrik mit ihren rund 3200 Beschäftigten hat eine Produktionskapazität von etwa 150.000 Stück. Neben dem Passat soll dort in diesem Jahr der neue SUV für den US-Markt namens Atlas vom Band rollen.

Audi in Mexiko Die VW-Premiumtochter hat im Herbst 2016 ihr Werk in San Jose Chiapa eröffnet und fährt derzeit die Produktion hoch. Bis zu 150.000 Fahrzeuge können in dem Werk gebaut werden. Audi fertigt dort den Geländewagen Q5 - für mehr als 100 Märkte weltweit. Im Audi-Werk sollen insgesamt 4200 Arbeitsplätze entstehen.

Audi in den USA In den USA hat die Marke mit den vier Ringen ebenso wie die Konzernschwester Porsche keine Fertigung.

Daimler in Mexiko Daimler zieht gerade zusammen mit seinem französisch-japanischen Partner Renault /Nissan ein Pkw-Werk in Aguascalientes hoch, in dem Kompaktmodelle vom Band rollen sollen. Die Produktion von Fahrzeugen der Nissan-Nobelmarke Infiniti soll im November 2017 anlaufen, Mercedes-Benz will im Frühjahr 2018 mit Kompaktwagen wie der neuen A-Klasse oder dem Mini-SUV GLA starten. Die in der Nähe eines bereits bestehenden Nissan-Werks gelegene Fabrik soll eine Jahreskapazität von 230.000 Fahrzeugen haben und im Jahr 2020 rund 3600 Mitarbeiter beschäftigen.

Daimler in den USA Mercedes-Benz baut am Standort Tuscaloosa/Alabama Geländewagen und die C-Klasse für den nordamerikanischen Markt. Die seit 1995 bestehende Fabrik hat mehr als 3500 Beschäftigte und eine Produktionskapazität von rund 300.000 Fahrzeugen im Jahr. Einschließlich Nutzfahrzeugproduktion und Forschung hat Daimler rund 22.000 Beschäftigte in den USA.

Beide Punkte haben den Mexikanern Kopfschmerzen verursacht. Jedwede Beschränkung des Freihandels stelle für sein Land eine rote Linie da, hat Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo immer wieder betont. An dem Punkt gebe es keinerlei Kompromissbereitschaft. „Mexiko wird weder Zölle noch Quoten akzeptieren, noch dass sie unsere Würde mit Füßen treten“, betont der Minister, der die mexikanische Verhandlungsdelegation führt.