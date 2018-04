Nahost Israelische Kampfflugzeuge greifen Palästinensergebiet an

Israel hat auf eine Attacke aus dem Gazastreifen mit einem Flugangriff reagiert. Offizielle Stellen und Medien wiedersprechen sich bei der Anzahl der Ziele.

Eine palästinensische Sicherheitskraft checkt Schäden an einem Gebäude. (Foto: Reuters) Gaza

Tel AvivNach einem Angriff gegen ein Fahrzeug der israelischen Armee haben Kampfflugzeuge in der Nacht einen Angriff gegen den Gazastreifen geflogen. Dabei sei ein „Terrorziel“ in einem Stützpunkt der in dem Palästinensergebiet herrschenden Hamas angegriffen worden, twitterte der Sprecher der israelischen Streitkräfte.

Örtliche Medienberichte sprachen dagegen von mehreren Angriffen auf verschiedene Objekte im Gazastreifen. Über die Auswirkungen des Luftangriffs lagen keine näheren Angaben vor.