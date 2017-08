Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jared Kushner Der Berater des amerikanischen Präsidenten wird unter anderem mit Außenminister Sameh Schurki zusammentreffen. (Foto: AP)

KairoÄgyptens Außenminister Sameh Schukri hat kurzfristig ein Treffen mit dem Berater und Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, abgesagt. Dies wurde aus Kreisen des ägyptischen Außenministeriums bekannt. Eigentlich hätten sich Kushner und Schukri am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Kairo treffen sollen, um über den Nahost-Konflikt zu beraten. Kurz vorher verschickte das Außenministerium jedoch eine kurze Erklärung, in der es die Entscheidung der USA „bedauert“, finanzielle Unterstützung für Ägypten zu streichen.

„Ägypten betrachtet diesen Schritt als eine Fehleinschätzung der strategischen Beziehungen, welche die zwei Länder seit Jahrzehnten verbinden“, hieß es in der Mitteilung. Die USA hatten zuvor bekanntgegeben, Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 290 Millionen US-Dollar (rund 264 Millionen Euro) zunächst zurückzuhalten.

Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, wollte dort nach Angaben der ägyptischen Regierung unter anderem mit Außenminister Sameh Schurki zusammentreffen. Ein Treffen des Trump-Beraters mit dem ägyptischen Präsidenten Fatah al-Sisi soll dennoch stattfinden.

Ziel der Reise ist es, Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses auszuloten. Begleitet wurde Kushner vom US-Gesandten für internationale Verhandlungen, Jason Greenblatt, und der stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaterin Dina Powell. Am Dienstag war die Delegation bereits in Saudi-Arabien. Katarischen Medienberichten zufolge traf Kushner am Dienstag auch den Emir des von mehreren arabischen Ländern isolierten Golfstaats Katar. Für Donnerstag sind Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas vorgesehen, wie aus dem Weißen Haus verlautete. Ein Durchbruch bei der Frage von Friedensgesprächen wird indes nicht erwartet.

Vor Kushners Besuch in Ägypten strichen die USA fast 100 Millionen Dollar (etwa 85 Millionen Euro) Militär- und Wirtschaftshilfe für das Land und verschoben die Zahlung von 200 weiteren Millionen. Begründet wurde das mit der Menschenrechtslage im Land. Ägypten ist nach Israel der zweitgrößte Empfänger von US-Militärhilfe.