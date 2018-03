Nahost-Politik Prinz William stattet Israel historischen Besuch ab

Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip wurde 1948 geboren und ist britischer Thronfolger. Als solcher trägt er den Titel „Prince of Wales“ – zu Deutsch nicht „Prinz“ sondern „Fürst von Wales“. In Schottland lautet sein offizieller Titel „Duke of Rothesay“ – also Herzog von Rothesay. Er war in erster Ehe mit Lady Diana Spencer verheiratet. Mit ihr hat er die beiden Söhne William und Henry. Seit 2005 ist er mit Camilla Parker Bowles (*1947) verheiratet, welche seither „Duchess of Cornwall“ – also Herzogin von Cornwall heißt. Camilla wurde vom britischen Volk lange Zeit nicht als Gemahlin des künftigen Königs akzeptiert, erfreut sich aber in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit. Sie hat zwei Kinder aus erster Ehe.