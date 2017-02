 Nationaler Sicherheitsrat: Sicherheitsberater verliert nach Trump-Kritik seinen Job

Ivanka Trump Ein Abteilungsleiter des Nationalen Sicherheitsrats wurde nach peinlichen Aussagen über die Tochter des US-Präsidenten gefeuert. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

WashingtonIn US-Armeezirkeln gilt H.R. McMaster als gewiefter Militärstratege und kreativer Denker. Seine Qualitäten soll der General mit Doktortitel nun in einen Job einbringen, um den es zuletzt viel Wirbel gab: McMaster beerbt Michael Flynn als Nationaler Sicherheitsberater. Ein Gremium, dessen Start unter Trump alles andere als reibungslos verlief.

Ein vollständiges Team wird McMaster nicht vorfinden. Denn Flynn war nicht der einzige ranghohe Mitarbeiter aus dem Nationalen Sicherheitsrat, der bereits seinen Hut nehmen musste. Kurz nach Flynn hatte auch der im NSC für die westliche Hemisphäre zuständige Abteilungsleiter Craig Deare gehe müssen, nachdem er Kritik am Präsidenten geübt hatte. Am Freitag war er von mehreren Beamte von seinem Arbeitsplatz im Executive Office Building neben dem Weißen Haus nach draußen eskortiert worden.

Deare war von Trump selbst für diesen Posten nominiert worden – und seine Entlassung trägt eine pikante Note. Bei einem Hintergrundgespräch des Wilson Centers, eines Washingtoner Think Tanks, soll er am vergangenen Donnerstag kritisiert haben, dass seine Abteilung bei wichtigen politischen Entscheidungen nicht zurate gezogen werde. Stattdessen fasse Trumps innerer Kreis von Beratern um den Chefstrategen Steve Bannon und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner die Beschlüsse im Alleingang, sagte Deare laut einer Gewährsperson, die bei der Diskussion anwesend war.

Konkret richtete sich Deares Kritik demnach gegen die Mexiko-Politik Trumps. Der neue Präsident hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt den im Wahlkampf versprochenen Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko in die Wege geleitet. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto sagte daraufhin eine Reise nach Washington ab.

Doch eine andere Aussage soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Der Gewährsperson zufolge soll sich Deare in der Diskussionsrunde nicht nur über Trumps Politik, sondern auf „peinliche“ und „obszöne“ Art und Weise auch über das gute Aussehen von Trumps Tochter Ivanka ausgelassen haben. Deare war seit 2001 im Lehrkörper der vom Verteidigungsministerium finanzierten National Defense University in Washington. In diesen Posten soll er dort auch wieder zurückgekehrt sein, wie es aus dem Weißen Haus hieß.

Allerdings hatte auch Trump selbst in der Vergangenheit mit Aussagen über seine Tochter für Verwunderung gesorgt. So sagte er bereits 2006 in einem Interview mit „The View“: „Sie ist sehr schön. Ich habe schon gesagt, wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich sie wohl daten.“ Eine Aussage, die er 2015 noch einmal in ähnlicher Form mit viel Interpretationsspielraum wiederholte, als er im Interview mit dem Rolling Stone sagte: „Ja, (Ivanka) hat wirklich was, und was für eine Schönheit sie ist. Wenn ich nicht glücklich verheiratet und – Sie wissen schon – ihr Vater wäre...“