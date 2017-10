MadridZehntausende Katalanen haben den spanischen Nationalfeiertag für Bekundungen zu einer Einheit ihrer Nation genutzt. Während eines Marsches durch Barcelona schwenkten viele der rund 65 000 Teilnehmer am Donnerstag spanische und katalanische Flaggen und riefen „Ich bin spanisch“. In der Hauptstadt Madrid hielten Soldaten und Polizisten eine Militärparade vor König Felipe VI. ab. Tausende Menschen hatten auch hier spanische Flaggen in den Händen.

Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hat die regionale Führung in Katalonien aufgefordert, bis Montag klarzustellen, ob sie die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hat oder nicht. Regionalpräsident Carles Puigdemont hatte in einer Rede am Dienstag erklärt, er nutze das Ergebnis des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober zwar dazu, mit einer Erklärung der katalanischen Abspaltung fortzufahren. Die Umsetzung setze er aber für einige Wochen aus, um mit Madrid in den Dialog zu treten.

Rajoy warnte Puigdemont, Spanien könnte auf Verfassungsartikel 155 zurückgreifen, um die volle oder teilweise Kontrolle über die Region zu übernehmen, sollte die Unabhängigkeit erklärt werden. Die Zentralregierung betrachtet das Referendum als illegal. Das spanische Verfassungsgericht hat es verboten.

Puigdemont kritisierte Rajoys Reaktion am Donnerstag. „Wir fordern Dialog und als Antwort wird der Artikel 155 auf den Tisch gelegt“, twitterte er. Diese Botschaft habe er verstanden. Puigdemonts Stellvertreter Oriol Junqueras kritisierte, Katalonien und die internationale Gemeinschaft wollten einen ernsthaften Dialog und keine Konfrontation oder neue Drohungen.

In der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona marschierten die Teilnehmer der Solidaritätsbekundung zu einem zentralen Platz. Manche hatten ihre Gesichter in den rot-gelben Nationalfarben angemalt, die auch die Farben der Region Katalonien sind. Immer wieder war der Ausruf „Viva España!“ (Es lebe Spanien) zu hören. Der Slogan des Marsches hieß „Katalonien ja, Spanien auch“ - damit sollte dem Wunsch nach Autonomie Kataloniens innerhalb Spaniens Nachdruck verliehen werden.

Was ließ die Unabhängigkeitsbewegung so stark aufflammen? Der 28. Juni 2010 Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) ein neues Autonomiestatut für die Region, das 2006 unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero vom Parlament in Madrid und von den Katalanen selbst in einer Volksbefragung gebilligt worden war. Knapp zwei Wochen später kam es zu einer Massendemonstration in Barcelona, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Mario Rajoy Seit Mariano Rajoy und seine PP im Dezember 2011 an die Macht kamen, gab es kaum noch Gespräche der Zentralregierung mit der Region im Nordosten des Landes. Rajoy verfügte im Parlament über eine absolute Mehrheit und musste deshalb nicht mit Zugeständnissen auf Stimmenfang in Katalonien gehen. Er konzentrierte sich vor allem darauf, die 2008 ausgebrochene massive Wirtschaftskrise seines Landes in den Griff zu bekommen. Da passte der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit der Katalanen nicht in sein Konzept.

Korruption Die Menschen im wirtschaftsstarken Katalonien sind vor allem wütend über die Korruptionsskandale der Regierung und wettern, Rajoy und seine Verbündeten verfolgten noch immer die gleichen Ziele wie die Franco-Diktatur. Unter der Herrschaft Francisco Francos, der 1975 starb, waren die katalanische Sprache und Kultur teilweise brutal unterdrückt worden. Viele Bürger des traditionell eher linken und republikanischen Kataloniens, selbst solche, die gegen die Unabhängigkeit sind, lehnen die spanische Monarchie ab.

Perspektivlosigkeit Viele Bürger auf den Straßen geben übereinstimmend an, sie müssten viel zu viel Geld an die „korrupte Regierung“ in Madrid abgeben, was die eigene Jugend in die Perspektivlosigkeit geführt habe. Sie glauben, dass ein unabhängiges Katalonien in Europa besser dastünde. Das Geld sei aber nicht der wichtigste Grund für das Streben nach Unabhängigkeit, betonen viele Katalanen.

Hoffnungsträger Puigdemont Im Januar 2016 wurde Carles Puigdemont als neuer katalanischer Hoffnungsträger zum Chef der Generalitat (Regionalregierung) gewählt. Als er im Juni 2017 bekanntgab, am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten, sahen viele Katalanen ihre Stunde gekommen. Bei der Volksbefragung stimmten mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung. Allerdings hatten nur 43 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen.

Am Rande der ansonsten friedlichen Demonstration kam es zu einer Straßenschlacht. Zwei kleine Gruppen gingen aufeinander los, bevor die Polizei sie trennte. Ein Polizist zog sich dabei kleinere Verletzungen zu. Aufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigten, wie Stühle in beide Richtungen flogen. Zeitgleich zogen etwa 200 rechtsgerichtete spanische Nationalisten in Barcelona auf den Berg Montjuïc, wo sie Reden schwangen und Fahnen der katalanischen Separatistenbewegung verbrannten. Die eigentliche Demonstration gegen eine Trennung Kataloniens von Spanien wurde nicht gestört.

Zu der alljährlich stattfindenden Parade in Madrid werden auch die politischen Spitzenvertreter der 17 spanischen Regionen eingeladen. Seit vielen Jahren wird die Einladung aber von Vertretern aus Katalonien und dem Baskenland boykottiert. Mehrere Rathäuser in Katalonien hatten diesmal erklärt, den Feiertag zu ignorieren und wie gehabt zur Arbeit zu kommen.

Einer der vier an der Parade beteiligten Kampfjets stürze nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Llanos de Albacete rund 300 Kilometer südöstlich von Madrid ab. Der Pilot der Eurofighter-Maschine sei ums Leben gekommen, teilte das Ministerium mit.

Rund 2,3 Millionen Katalanen hatten sich an dem Unabhängigkeitsreferendum beteiligt. Das entspricht 43 Prozent der Wahlberechtigten der Region. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten 90 Prozent der Beteiligten für eine Abspaltung von Spanien. Unabhängigkeitsgegner hatten die Abstimmung allerdings weitgehend boykottiert. Umfragen zufolge sind jeweils etwa die Hälfte der knapp 7,5 Millionen Katalanen für oder gegen eine Sezession. Die Region trägt zu einem guten Fünftel zur spanischen Wirtschaft bei.