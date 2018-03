Neue Atomwunderwaffen Die Hintergründe zu Russlands jüngstem Aufrüstungswahn

Seite 3 von 3: Gelassenheit in Osteuropa

In den meisten anderen osteuropäischen Staaten haben die Aufrüstungspläne von Putin keine große Aufregung ausgelöst. In den Medien Prag über Budapest und Bukarest bis nach Sofia spielt das Wortduell zwischen Kreml und Nato nur eine untergeordnete Rolle. Putins verbalen Muskelspiele werden angesichts des Wahlkampfes für seine Wiederwahl am 18. März noch allzu hoch gehängt. Traditionell gibt es für die Atompläne in den ehemaligen Satellitenstaaten der einstigen Sowjetunion ohnehin mehr Verständnis als in den westeuropäischen Ländern – allen voran Deutschland.

Aus Tschechien muss Putin mit seinem angeblichen Rüstungswettlauf nicht viel Kritik erwarten. Der prorussische Präsident Milos Zeman wurde wieder gewählt. In Prag wird erwartet, dass Zeman Putin Wunderwaffen verteidigen und ein Wettrüsten wie zu Zeiten des Kalten Krieges abstreiten wird. Das Parlament in Prag lehnte zuletzt den Vorschlag ab, den Verteidigungsetat auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Zudem verlangen die Kommunisten, aber auch die rechtsradikale SPD eine Volksabstimmung über die Mitgliedschaft in der Nato und der EU zuzulassen. Dagegen wehrt sich der proeuropäische Premier Andrej Babis. Doch der Multimilliardär verfügt im Prager Parlament über keine Mehrheit.

Auf Ungarn kann sich Putin verlassen. Der rechtspopulistische Premier Viktor Orbán pflegt seit langem ein exzellentes persönliches Verhältnis zum russischen Staatspräsidenten. Die Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sind intensiv. Zuletzt schlossen Ungarn und Russland ein Milliardengeschäft bei der Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Pacs ab. Orbán-Kritiker rügen, dass sich rechtspopulistische Premiere durch seine Energiepolitik in eine starke Abhängigkeit zu Putin manövriert. Doch der langjährige Premier in Budapest sieht Russland als wichtigen Partner – auch um auf EU und NATO Druck auszuüben.

Eng an der Seite der Nato steht hingegen Rumänien. Das Karpatenland spielt ähnlich wie Polen als Standort des Abwehrsystems gegen Russland eine wichtige strategische Rolle. In Bukarest wird der Nato auch eine Schlüsselrolle in den Beziehungen zum Nachbarland Moldau zugewiesen. Nationalisten träumen von einer Wiedervereinigung mit der ehemaligen Sowjetrepublik, die seit Jahrzehnten unter den eingefrorenen Konflikt in der abtrünnigen Provinz Transnistrien leidet. Zu den Atomplänen von Putin sich die Premierministerin Viorica Dăncilă bislang noch nicht geäußert. Sie gilt ohnehin als politisch schwache Figur. Die dritte Ministerpräsidentin in rund einem Jahr ist vom vorbestraften, sozialdemokratischen Parteichef Liviu Dragnea abhängig.

Im Gegensatz zu Rumänien wird aus Bulgarien keine ernst zu nehmende Kritik an den Atom-Plänen des Kremls kommen. Das Balkanland pflegt trotz Nato-Mitgliedschaft enge, traditionell freundschaftliche Beziehungen mit dem Kreml. Putin wird noch in diesem Jahr auf Einladung des russlandfreundlichen Staatspräsidenten Rumen Radev Bulgarien einen Staatsbesuch abstatten. Radev spricht von einer „tiefen historischen und geistigen Verbindungen zwischen den Menschen in Bulgarien und Russland“.

In Polen, das bisher immer sehr scharf auf russische Aufrüstung reagiert hat, blieben die Reaktionen auffallend zurückhaltend. Allerdings wurde die Notwendigkeit unterstrichen, jetzt erst recht bis Jahresende den US-Raketenabwehrschirm in Polen und Rumänien zu installieren. Beide Länder haben auch gerade amerikanische Patriot-Abwehrbatterien beschafft.

2014 hatte Putin nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim gedroht, seine Truppen könnten „wenn ich es will, in zwei Tagen in Kiew, Riga, Vilnius, Tallinn, Warschau und Bukarest sein“. Seither rüsten Polen und Rumänien stark auf – Bukarest hat vorige Woche nicht nur Verträge zum Kauf von Patriots unterzeichnet, sondern auch für die Beschaffung Raketenwerfer vom Typ Himars von Lockheed-Martin.

Für die Aufrüstungspläne von Putin spielen indirekt auch die Erweiterungspläne der EU auf dem Balkan eine Rolle. Erst in der vergangenen Woche reiste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker durch die Bewerberstaaten von Serbien über Kosovo, Mazedonien und Montenegro bis nach Albanien. Die Integration von Serbien und Montenegro in die Europäische Union – womöglich schon 2025 – ist Putin ein Dorn im Auge. Montenegro wurde erst im vergangenen Jahr gegen den Protest des Kremls und auf Druck des Weißen Hauses in die Nato aufgenommen. Damit hat sich das nordatlantische Verteidigungsbündnis einen weiteren strategisch wichtigen Stützpunkt in Südosteuropa gesichert – zum Ärger Russlands.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic versucht trotz der angestrebten EU-Mitgliedschaft unterdessen das gute Verhältnis zu Putin zu wahren. Serbien ist nicht Mitglied der Nato. Im Herzen des einstigen Jugoslawiens sind die Bombenangriffe der Nato auf die Hauptstadt Belgrad tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Junckers ruderte bei seiner Balkan-Tour in Sachen EU-Erweiterung zuletzt vorsichtig zurück. In Albanien sagte er: „Im Gegensatz zu dem, was überall zu lesen ist, haben die Kommission und ich nicht gesagt, dass Serbien und Montenegro notwendigerweise 2024 Mitglieder der EU werden.“ Das Datum sei offen für alle EU-Beitrittskandidaten.

Insbesondere für den Kunststaat Bosnien-Herzegowina ist der Weg nach Europa noch weit. Denn Russland unterstützt aktiv den von Serben bewohnten Teil in seinen Unabhängigkeitsbestrebungen. Erst kürzlich empfing Putin im Kreml Milorad Dodik, Präsident der abtrünnigen Republik Srpska. Russland unterstützt beispielsweise die Militarisierung der Polizei in der von Separatisten regierten Polizei.

Im Mai findet unter der EU-Ratspräsidentschaft von Bulgarien in der Hauptstadt Sofia ein Gipfel der 27 Mitgliedsstaaten statt. In der bulgarischen Hauptstadt sollen wichtige Weichen für die geplante Erweiterung der EU in Südosteuropa gestellt werden. Die Aufrüstungspläne Putins sind auch als Warnschuss auf die Expansionspläne von EU und Nato zu verstehen.