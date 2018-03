Neue Atomwunderwaffen Die Hintergründe zu Russlands jüngstem Aufrüstungswahn

Seite 2 von 3: Warum Russlands Ärger nachvollziehbar ist

Was sich in Putins Waffenschrank versteckt Wladimir Putin 1 von 13 Bei seiner Rede kurz vor der Wahl bediente sich der russische Staatschef teils martialischer Rhetorik: „Niemand hat auf uns gehört, also hört uns jetzt!“, sagte er bei der Vorstellung neuer russischer Waffentechnik. Klar ist: Putin zielt auf Wirkung. Dabei lässt er die Öffentlichkeit auch in seine atomare Waffenkiste blicken. Sarmat 2 von 13 Die wichtigste Neuerung: die schwere Interkontinentalrakete „Sarmat“. Die Rakete soll langfristig die Rakete PC-20 „Satan“ (übersetzt Teufel) ersetzen. Diese wurde in der Ukraine hergestellt. Die neue Rakete soll in der Fabrik „Krasmasch“ in der russischen Stadt Krasnojarsk produziert werden. Bildquelle: Screenshots von der bei der Konferenz gezeigten Präsentation. Mehr Sprengköpfe 3 von 13 Die Rakete kann über die südliche Erdhemisphäre geschickt werden und hat mehr Sprengköpfe als der ukrainische Vorgänger. Es hat keine Reichweitenbeschränkung und ist zudem so konstruiert, dass die Arbeit von Raketenabwehrschildern erschwert wird. So könnte die Superrakete fliegen 4 von 13 „Abwehrschilder sind für uns kein Hindernis“, so der russische Präsident. Atomrakete auf Flügeln 5 von 13 Neben Sarmat erwähnte Putin auch einen atombetriebenen Marschflugkörper. Ende 2017 soll auf der russischen Insel Nowaja Semlja eine erste solche Rakete getestet worden sein. Abwehrschilder sind kein Hindernis 6 von 13 Dieser Flugkörper soll eine Reichweite von mehreren Tausenden Kilometern haben und flexibel manövriert werden können. Deshalb kann die Bewegung der Rakete – anders bei den derzeit vorhandenen Waffen – nicht vorhergesagt werden. Unbemanntes Atom-U-Boot 7 von 13 Auch bei der U-Boot-Technik hat es offenbar Fortschritte gegeben. So sollen Unterwasserdrohnen künftig für die Kriegsführung genutzt werden. Diese können als nicht-atomare und als atomare Waffen eingesetzt werden. Die Tests der Technik wurden Ende 2017 abgeschlossen.

Auf die Bedenken Moskaus haben die verschiedenen US-Regierungen seither aber nur mit geringfügigen Modifikationen reagiert: Barack Obama verzichtete auf Teile des Raketenschilds in Osteuropa. Ein in Tschechien geplantes Raketenradar fiel weg, die Stationierung von Raketen im polnischen Ostseedorf Redzikowo ist ungewiss. Doch im südrumänischen Deveselu steht eine Abwehranlage und Teile des Systems, die zuvor an Land geplant waren, sind jetzt seebasiert.

Der Ärger Russlands ist also nachzuvollziehen. Trotzdem sind die Ankündigungen Putins unverhältnismäßig. Der Raketenschirm garantierte den USA keineswegs vollständigen Schutz, die Verkündung des Atomprogramms ziehe – „ob gewollt oder nicht – einen Rüstungswettlauf nach sich“, sagte Golz.

Auch der Moskauer Politologe Fjodor Lukjanow bezeichnet Putins Rede als härtesten Auftritt in der Geschichte. „Das ist kein zweites München, das ist ein Super-München, nicht die Erklärung des Kalten Kriegs, sondern die Konstatierung, dass er schon läuft“, sagte Lukjanow. Zur Erinnerung: Bei der Sicherheitskonferenz in München hatte Putin 2007 den Westen mit einem Kraftauftritt schockiert.

Die US-Regierung betonte zwar, die Ankündigungen Putins seien nicht überraschend und für die USA keine Bedrohung, daneben warf die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders dem Kreml einen „direkten Verstoß“ gegen vereinbarte Rüstungsbeschränkungen vor. Zugleich prahlte sie mit dem US-Rüstungshaushalt von 700 Milliarden Dollar – das entspricht immerhin dem zehnfachen der russischen Militärausgaben.

Donald Trump besprach Putins Rede derweil mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dabei hätten sich die Staatschefs besorgt über die russische atomare Aufrüstung gezeigt, „da sie von einer produktiven Erörterung eines breiten Fragespektrums zwischen Russland und dem Westen ablenkt“, heißt es in einer anschließenden Erklärung des Weißen Hauses.

Die Bundesregierung kritisierte indes das von Putin angedeutete neue Wettrüsten: „Das gesamte sicherheitspolitische Verhalten Russlands“ sei inzwischen „sehr besorgniserregend“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Hinblick auf Putins Rede, die Annexion der Krim sowie Moskaus Vorgehen sowohl in der Ost-Ukraine wie auch in Syrien.

Dort bekam Russland Anfang Februar die Verwundbarkeit seiner Waffen demonstriert, als Rebellen über dem von ihnen gehaltenen Gebiet um Islib einen russischen Sukhoi Su-25 Kampfbomber abschossen. Inzwischen hat der Kreml vier der neuesten Kampfjets nach Syrien verlegt: Su-57 Jets, die unsichtbar seien und über ein völlig neues Radarsystem verfügen sollen. Sie wurden auf die Khmeinim Airbase der Russen in Syrien geschafft – und sollen ein Gegengewicht zu amerikanischen F-22 und F-35 Jets sein. Die USA hatten russischen Söldnern Anfang des Monats eine empfindliche Niederlage am Euphrat beigebracht.

Militärexperten wie Igor Korotschenko vom Moskauer Militärblatt „Nazionalnaja Oborona“ warnen, dass Gegner wie die USA nun durch deren Einsatz die neuesten russischen Technologien demonstriert bekämen. Armeevertreter betonten indes, dass durch den Einsatz die Kampfbomber „unter realen Kriegsbedingungen getestet werden“. In Syrien habe Russland 215 verschiedene Waffensysteme eingesetzt und 72 Mängel dabei entdeckt.

Das Pentagon reagierte derweil nicht nur verbal auf die russische Herausforderung und lieferte als Antwort Raketen an die Ukraine. Panzerabwehrraketen und Raketenwerfer im Wert von 39 Millionen Dollar können sicher nicht die angekündigten Wunderwaffen aufhalten, dürften aber die amerikanisch-russischen Spannungen weiter verschärfen.

In Kiew selbst hat die Rede ebenfalls Ärger hervorgerufen: Der ukrainische Premierminister Wolodomir Hroisman forderte eine weitere Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Moskau. Russland demonstriere seinen Willen zu einem Rüstungswettlauf. Darauf könne man nur mit einer Stärkung des eigenen Militärs und einer wirtschaftlichen Schwächung Russlands reagieren, meinte Hroisman.