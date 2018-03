 Neue Aufsichtsbehörde: Brüssel will Eurozonen-Banken kontrollieren

Brüssel hat seine Pläne für eine Aufsicht über alle Banken in Eurozone betont. Die Behörde soll 2013 ihre Arbeit beginnen. Kritik gab es von Seiten des Bundesfinanzministers, er bezeichnete den Plan als unrealistisch.

EU-Währungskommissar Olli Rehn bekräftigte die Aufsichtspläne. (Foto: Reuters)

BrüsselEU-Währungskommissar Olli Rehn hat bekräftigt, dass die EU-Kommission alle rund 6000 Banken der Eurozone unter Aufsicht einer neuen Kontrollbehörde stellen will. Die neue Aufsicht müsse eine „ambitionierte Reichweite“ bezüglich der betroffenen Banken haben, sagte Rehn laut Redetext vor dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments am Montag in Brüssel. „Unser Ansatz sieht daher einen ambitionierten Mechanismus mit einer ziemlich großen Abdeckung vor, der alle Banken in der Eurozone beaufsichtigen wird, mit der EZB an zentraler Stelle des Systems.“

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) lehnt eine gemeinsame europäische Aufsicht aller Banken in der Eurozone durch die Europäische Zentralbank (EZB) ab, wie er am Montag im Deutschlandradio bekräftigte. Nur die großen systemrelevanten und grenzüberschreitend tätigen Banken unter die neue Aufsicht zu stellen, „das wird eher eine Chance haben, in absehbarer Zeit realisiert zu werden“. Schäuble bezeichnete zudem das Ziel der Kommission als „unrealistisch“, dass die neue Aufsicht bereits Anfang 2013 ihre Arbeit aufnehmen soll. „Da bin ich ein bisschen überrascht“, sagte er dem Sender.

Die EU-Kommission will ihre Pläne für eine erst auf dem EU-Gipfel im Juni beschlossene gemeinsame europäische Bankenaufsicht in der kommenden Woche vorstellen. Eine gemeinsame Aufsicht soll das Bankensystem besonders in der Eurozone stabiler machen, damit nicht Probleme bei Banken in einem Mitgliedsland eine grenzübergreifende Krise auslösen.

Zudem ist eine einheitliche Bankenaufsicht die Voraussetzung dafür, dass der künftige Euro-Rettungsfonds ESM Banken in Zukunft direkt mit Finanzspritzen versorgen kann - darauf hoffen besonders Krisenländer wie Spanien.