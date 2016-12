Die EU ist Teil des Problems

Teil des Problems ist gerade die Vielfalt der Europäischen Union: Das Spektrum reicht von den Atommächten Frankreich und Großbritannien bis zu Zwergstaaten wie Malta und Luxemburg. Und trotz jahrzehntelanger Bemühungen um Kooperation kocht bis heute jeder sein eigenes Süppchen.

„Wir haben in Europa 174 Arten von Waffen“, kritisierte Juncker. „Ein europäischer Hubschrauber-Typ und ein europäischer Panzer-Typ würden ausreichen.“ Stattdessen herrsche im militärischen Bereich eine enorme Verschwendung. Dem Kommissionspräsidenten zufolge wären bei besserer Zusammenarbeit jedes Jahr Einsparungen in Höhe von bis zu hundert Milliarden Euro möglich. Doch Synergie-Effekte allein würden nach Ansicht einiger Experten nicht ausreichen, um die Streitkräfte Europas fit für die Zukunft zu machen.

„Frieden ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wir müssen ihn uns erkämpfen“, sagte Pierre de Villiers, Chef des französischen Generalstabs, in einer seltenen öffentlichen Stellungnahme zur politischen Debatte. In Frankreich fließen derzeit 1,77 Prozent des Bruttoinlandsprodukt ins Militärbudget. De Villiers fordert eine Aufstockung auf zwei Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Diese zwei Prozent sind eigentlich der Richtwert, auf den sich die Nato-Länder offiziell geeinigt haben. Neben den USA, in denen die Verteidigungsausgaben 3,61 Prozent ausmachen, erfüllen aber nur vier der 22 EU-Länder innerhalb der Allianz diese Quote. Wenn Trump im kommenden Jahr zum ersten Mal zu einem Nato-Treffen nach Brüssel reist, wird er nicht weit schauen müssen, um einen in dieser Hinsicht besonders „nachlässigen“ Mitgliedsstaat auszumachen: Belgien belegt mit 0,85 Prozent in dieser Liste den vorletzten Platz.

Die litauische Präsidentin Grybauskaite dagegen ist offenbar entschlossen, sich von Trump nichts vorwerfen lassen zu können. Nach dem Besuch einer Nato-Einheit mit gepanzerten Fahrzeugen in der Kleinstadt Pabrade betonte sie, dass ihr Land auf dem Weg sei, die geforderte Quote zu erfüllen. „Litauen wird schon im kommenden Jahr 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukt beisteuern und im darauffolgenden Jahr, 2018, werden wir unsere zwei Prozent haben“, sagte sie. „Wir machen unsere Hausaufgaben - wir investieren in unsere Verteidigung.“