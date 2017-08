 Neue Partei hat EU-Verbleib zum Ziel: Exit aus dem Brexit

Großbritannien Mit der neuen Partei will James Chapman den Brexit rückgängig machen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

LondonEine neue Partei in Großbritannien will den Verbleib des Landes in der Europäischen Union erreichen. James Chapman, der ehemalige Stabschef des britischen Brexit-Ministers David Davis, erklärte am Dienstag, er werde die neue Partei der Demokraten beim Volksmarsch für Europa am 9. September offiziell gründen.

Chapman arbeitete bis Juni für Davis. Seitdem hat er immer wieder die britische Entscheidung kritisiert, die EU zu verlassen. Ziel der neuen Partei sei es, diese Entscheidung „ohne ein zweites Referendum“ rückgängig zu machen, erklärte er. Chapman hat proeuropäische Politiker aus Regierung und Opposition aufgefordert, sich ihm anzuschließen. Öffentlich ist dem bisher kein Abgeordneter nachgekommen.