Hassan Ruhani Der Präsident des Iran darf sich freuen: Die Trump-Administration hat ihm zum wiederholten Mal die Einhaltung des Atomabkommens bescheinigt. (Foto: dpa)

WashingtonAm Montag hat US-Regierung von Präsident Donald Trump dem Iran zum zweiten Mal die Befolgung des Atomabkommens bescheinigt. Der Iran könne weiter Sanktionserleichterungen genießen, hieß es. Einen Tag später hat Donald Trump sich anscheinend umentschieden: Das US-Außenministerium verhängt neue Sanktionen gegen 18 Personen und Institutionen im Iran. Gleichzeitig kritisierten Trump, Außenminister Rex Tillerson und die gesamte Regierung laut einem Mitarbeiter, dass der Iran „zweifellos gegen den Geist“ des Abkommens verstoße.

Die Trump-Regierung musste bis zur Nacht von Montag auf Dienstag offiziell mitteilen, ob sich der Iran ihrer Ansicht nach an die Vorgaben des Abkommens hält oder nicht. Die Bestätigung erhält den Status quo, auch wenn Trump mehrmals betont hatte, dass er das Abkommen nicht als gut betrachtet und es gegebenenfalls neu verhandeln will. Er hatte sich selbst mehr Zeit gegeben, um zu entscheiden, ob es so weitergeführt oder kassiert werden solle.

Mit den Strafmaßnahmen reagiere man auf „anhaltende Bedrohungen“ durch den Iran, darunter das Raketenprogramm des Landes und die Unterstützung Teherans für Terrorgruppen, teilte das Außenministerium am Dienstag in Washington mit. Ambivalenter könnte die Iran-Politik des US-Präsidenten wohl kaum sein.

Trump hatte das Abkommen aus dem Jahr 2015 während des Wahlkampfes regelmäßig scharf kritisiert. Auf einer Veranstaltung einer amerikanisch-israelischen Interessengruppe sagte er unter anderem: „Meine höchste Priorität ist, dieses katastrophale Abkommen mit dem Iran auseinanderzunehmen.“ Immer wieder hatte er die Einigung als „katastrophal“ beschrieben und erklärt, er wolle sie kippen.

Seit vergangener Woche hatte sich die Trump-Regierung darauf vorbereitet, dem Kongress ihre Einschätzung zum Iran zu geben, was für jedes Vierteljahr vorgesehen ist. Schon im April hatte Trump dem Kongress bestätigt, dass sich der Iran an das Atomabkommen halte – aber noch keine Hinweise auf eine umfassendere Iran-Politik gegeben.

Vor dem Ablaufen der Frist hatte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kritisiert, dass sein Land derzeit unterschiedliche Signale von den USA bekomme. Es sei schwierig, die Lage einzuschätzen. Dagegen sei aber klar, dass es dem Iran ernst mit dem Atomabkommen sei, sagte Sarif vor einem Ausschuss für außenpolitische Angelegenheiten der Vereinten Nationen in New York.