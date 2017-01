 Neues Handelsabkommen: May will vor Brexit mit USA Geschäfte machen

Theresa May Die britische Premierministerin vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street 10. (Foto: dpa)

WashingtonDie britische Premierministerin Theresa May will noch vor dem Brexit Handelshemmnisse zwischen ihrem Land und den USA abbauen. Solange Großbritannien Mitglied der Europäischen Union sei, seien die Möglichkeiten, ein formelles Handelsabkommen mit den USA auszuhandeln, beschränkt, sagte May am Donnerstag auf dem Flug in die USA zu Reportern. Sie denke aber, dass die USA und Großbritannien in der Übergangszeit einiges unternehmen könnten, um Handelsbeschränkungen auf einer Reihe von Gebieten zu beseitigen, sagte May. "Wir sind in der Lage, einen Vorteil für uns beide zu sehen, selbst wenn wir gegenwärtig kein legales Freihandelsabkommen unterzeichnen können."

Die EU hat deutlich gemacht, dass die Regierung in London keine bilateralen Handelsabkommen schließen darf, bis die Briten ausgetreten sind.

May wird am Freitag von US-Präsident Donald Trump in Washington empfangen. Bei dem Treffen sollen die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund stehen. May hat angekündigt, auf diesem Gebiet "die Grundlage für eine enge und produktive Arbeitsbeziehung" schaffen zu wollen. Trump hat erklärt, er könne "sehr schnell" mit den Briten ins Geschäft kommen. In Philadelphia sagte er bei einer Versammlung der Republikanischen Partei, er strebe eine Reihe bilateraler Handelsabkommen an. Diese sollten auch eine Kündigungsfrist von 30 Tagen beinhalten, sagte Trump.