Frankreichs Präsident Emmanuel Macron „Wir haben uns zu lange, zu oft gespalten.“ (Foto: AFP)

ParisFrankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Neujahrsansprache zu einem Appell an alle Europäer genutzt, ihn bei seinem Ziel eines „großen Projekts“ für Europa zu unterstützen. „Meine lieben europäischen Mitbürger, 2018 ist ein besonderes Jahr, und ich werde Sie in diesem Jahr brauchen“, sagte er am Sonntagabend. „Wir müssen den europäischen Ehrgeiz wiederfinden. Ein souveräneres, vereinteres, demokratischeres Europa, weil das gut für unsere Völker ist.“

Macron hatte im September kurz nach der deutschen Bundestagswahl weitreichende Vorschläge zur Reform der Europäischen Union vorgelegt, unter anderem setzt er sich für einen eigenen Haushalt für die Eurozone und einen europäischen Finanzminister ein.

„Ich brauche Ihre Entschlossenheit für dieses europäische Aufbäumen, und ich bin darauf angewiesen, dass wir gemeinsam nicht nachgeben: weder gegenüber den Nationalisten, noch gegenüber den Skeptikern.“ Er stellte dabei erneut die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Deutschland heraus.

Im Hinblick auf Frankreich versicherte Macron, dass der begonnene „tiefgreifende Umbau“ des Landes „mit der gleichen Kraft, dem gleichen Rhythmus, der gleichen Intensität“ weitergeführt werde. Zugleich kündigte der sozialliberale Präsident an, sich für mehr Zusammenhalt des Landes einzusetzen. „Wir haben uns zu lange, zu oft gespalten“, so Macron. Vor diesem Hintergrund richtete er einen Aufruf an seine Mitbürger, der an ein bekanntes Zitat des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy erinnerte: „Fragen Sie sich jeden Morgen, was Sie für das Land tun können.“

Italiens Staatspräsident Mattarella: „Ich wünsche mir eine breite Wahlbeteiligung“

Der italienische Staatspräsident nutze seine Ansprache für einen Wahlappell. „Die Wahlen schlagen, wie immer, eine leere Seite auf: Beschrieben wird sie erst von den Wählern und anschließend von den Parteien und dem Parlament. Ihnen vertrauen wir unsere Hoffnungen und Erwartungen an“, sagte Sergio Mattarella am Sonntag in Rom. „Ich wünsche mir eine breite Wahlbeteiligung.“ Insbesondere hoffe er, dass die Erstwähler am 4. März 2018 von ihrem Recht Gebrauch machten.

Mattarella hatte am Donnerstag das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Wahlen freigemacht. Dass die Legislaturperiode nun turnusgerecht nach fünf Jahren ende - und nicht schon früher - sei „wichtig gewesen“, sagte Mattarella.

Wer das Land künftig regieren wird, ist völlig unklar. Stärkste Einzelpartei ist die „Fünf Sterne“-Bewegung. Gefolgt wird sie in den Umfragen von den deutlich geschwächten Sozialdemokraten, die Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi in die Wahlen führen will.

Als Allianz bekommt derzeit Silvio Berlusconis Forza Italia gemeinsam mit der ausländerfeindlichen Lega Nord den größten Zuspruch. Aber auch ihnen wird wohl die Mehrheit fehlen, um in Rom zu regieren.

Auf die neue Regierung wartet eine Vielzahl an Aufgaben, wie Mattarella am Silvesterabend deutlich machte. Es sei aber nicht seine Aufgabe, den Parteien Anweisungen zu geben. „Ich beschränke mich darauf, wieder einmal zu unterstreichen, dass die Arbeit die vordergründige und ernstzunehmendste soziale Frage ist. Vor allem für die jungen Leute, aber nicht nur für sie“, sagte er. In Italien lag die Jugendarbeitslosigkeit zuletzt bei mehr als 34 Prozent.

In Zeiten, in denen das Wort „Zukunft“ auch Unsicherheit und Beunruhigung hervorrufen könne, sei Aufgabe der Politik, sich mit Innovationen messen zu können und Veränderungen wie den Klimawandel zu steuern. Nur so könne die „die neue Phase, die sich öffnet, gerechter und nachhaltiger“ gemacht werden.