Das sind die Auswirkungen für das katalonische Parlament

Die katalanischen Behörden will Rajoy direkt den neuen Dirigenten unterstellen, die er benennt. Die Frage ist jedoch, in wieweit die Beamten auf ihre neuen Chefs hören werden. Die antikapitalistische katalanische Partei CUP, der Scharfmacher unter den Separatisten, hat bereits angekündigt, sie arbeite an einer Strategie, wie die Beamten die Umsetzung des Artikels 155 verhindern können.

Das katalanische Parlament soll weiterhin tagen, allerdings darf es keine weiteren Entscheidungen treffen, die gegen die Verfassung oder das katalanische Autonomiestatut verstoßen. Die spanische Regierung hat ein Vetorecht von 30 Tagen gegen die Beschlüsse des Parlaments.

„Mit den Maßnahmen soll die Normalität und das Zusammenleben aller Katalanen wiederhergestellt werden“, erklärte Rajoy. Das Absurde an den katalanischen Unabhängigkeitsplänen ist, dass die Separatisten zwar eine knappe Mehrheit im Regionalparlament besitzen, nicht aber an Stimmen in der Bevölkerung. Die war vor Ausbruch des Konflikts laut Umfragen zu ähnlichen Teilen in Befürworter und Gegner gespalten.

Die katalanische Regierung hat erstmals gegen die Verfassung verstoßen, als sie Anfang September zwei Gesetze über ein Unabhängigkeitsreferendum und über eine Übergangsphase auf dem Weg zum eigenen Staat verabschiedete. Die Abspaltung einer Region verstößt gegen die Verfassung – das Referendum war deshalb illegal. Es fand am 1. Oktober aber trotzdem statt und endete bei einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent mit einem fulminanten Ja für die Abspaltung. Seitdem droht Barcelona damit, formal die Unabhängigkeit zu erklären. Über 1000 katalanische Unternehmen haben aus Angst vor dem Folgen die Region bereits verlassen.

Die erste Reaktion der Separatisten auf den Straßen wird am Samstagnachmittag zu sehen sein: Die beiden Bürgerbewegungen ANC und Òmnium Cultural, deren Chefs am Montagabend wegen Rebellion verhaftet wurden, haben zu einer Demonstration aufgerufen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte am Donnerstag in einem Brief an Rajoy das letzte Ultimatum verstreichen lassen, um in dem Streit einzulenken. In seinem Brief drohte er damit, die Unabhängigkeit der Region auszurufen, wenn das Parlament in Katalonien es für opportun halte. Als „opportunen Moment“ sieht er nach Aussagen seiner Partei die Anwendung des Artikels 155.

Die finale Entscheidung über die Maßnahmen trifft der Senat, der nun verschiedene Seiten – unter anderem die katalanische Regierung – zu den Vorschlägen hören wird. Er tagt am Freitag kommender Woche, um seinen Beschluss zu fällen. Das bedeutet, in der kommenden Woche greift die Zwangsverwaltung aus Madrid noch nicht und Puigdemont könnte die Unabhängigkeit ausrufen.