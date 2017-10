 Neuwahlen in Katalonien : Rajoy will katalanische Regierung ersetzen

Mariano Rajoy Der spanische Ministerpräsident strebt Neuwahlen in Katalonien an. (Foto: dpa)

MadridSpanien greift nach Wochen der vergeblichen Lösungssuche hart in der rebellischen Region Katalonien durch. Das Kabinett machte am Samstag ernst: Es beschloss die geplanten Schritte, um die Region zu zwingen, sich wieder an die bestehenden Gesetze zu halten. Es bittet den Senat, der die finale Entscheidung über alle Maßnahmen besitzt, die komplette katalanische Regierung ihres Amtes zu entheben und mit Personen zu besetzen, die die spanische Regierung bestimmt.

Ist dies passiert, so würde das Recht, Neuwahlen in Katalonien auszurufen an den spanischen Premierminister Mariano Rajoy übergehen. Dieser Urnengang soll spätestens in sechs Monaten erfolgen, erklärte Rajoy am Samstag nach der Sitzung des Kabinetts.

Die geplanten Maßnahmen im Rahmen des Artikels 155 der spanischen Verfassung sind damit umfangreicher als erwartet. Zuvor war spekuliert worden, dass Rajoy nur in einigen Bereichen wie dem katalanischen Innen- und Wirtschaftsministerium die Minister suspendieren will.

Was ließ die Unabhängigkeitsbewegung so stark aufflammen? Der 28. Juni 2010 Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) ein neues Autonomiestatut für die Region, das 2006 unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero vom Parlament in Madrid und von den Katalanen selbst in einer Volksbefragung gebilligt worden war. Knapp zwei Wochen später kam es zu einer Massendemonstration in Barcelona, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Mario Rajoy Seit Mariano Rajoy und seine PP im Dezember 2011 an die Macht kamen, gab es kaum noch Gespräche der Zentralregierung mit der Region im Nordosten des Landes. Rajoy verfügte im Parlament über eine absolute Mehrheit und musste deshalb nicht mit Zugeständnissen auf Stimmenfang in Katalonien gehen. Er konzentrierte sich vor allem darauf, die 2008 ausgebrochene massive Wirtschaftskrise seines Landes in den Griff zu bekommen. Da passte der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit der Katalanen nicht in sein Konzept.

Korruption Die Menschen im wirtschaftsstarken Katalonien sind vor allem wütend über die Korruptionsskandale der Regierung und wettern, Rajoy und seine Verbündeten verfolgten noch immer die gleichen Ziele wie die Franco-Diktatur. Unter der Herrschaft Francisco Francos, der 1975 starb, waren die katalanische Sprache und Kultur teilweise brutal unterdrückt worden. Viele Bürger des traditionell eher linken und republikanischen Kataloniens, selbst solche, die gegen die Unabhängigkeit sind, lehnen die spanische Monarchie ab.

Perspektivlosigkeit Viele Bürger auf den Straßen geben übereinstimmend an, sie müssten viel zu viel Geld an die „korrupte Regierung“ in Madrid abgeben, was die eigene Jugend in die Perspektivlosigkeit geführt habe. Sie glauben, dass ein unabhängiges Katalonien in Europa besser dastünde. Das Geld sei aber nicht der wichtigste Grund für das Streben nach Unabhängigkeit, betonen viele Katalanen.

Hoffnungsträger Puigdemont Im Januar 2016 wurde Carles Puigdemont als neuer katalanischer Hoffnungsträger zum Chef der Generalitat (Regionalregierung) gewählt. Als er im Juni 2017 bekanntgab, am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten, sahen viele Katalanen ihre Stunde gekommen. Bei der Volksbefragung stimmten mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung. Allerdings hatten nur 43 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen.

„Ich bin sehr vorsichtig gewesen“, erklärte Rajoy bei der Vorstellung der Maßnahmen. „Es war niemals meine Absicht, von Artikel 155 Gebrauch zu machen.“ Aber die katalanische Regierung habe ihm keine andere Wahl gelassen. Es sei nun nötig, die Normalität in der Region wiederherzustellen, die Abwanderung der Unternehmen zu stoppen und das Zusammenleben aller Katalanen zu sichern.

Rajoy hat für die Schritte die Unterstützung der sozialistischen Partei PSOE und der liberalen Ciudadanos. Die Sozialisten hatten allerdings am Freitag noch erklärt, dass Neuwahlen schon Ende Januar stattfinden sollen. Sie machen sich dafür stark, dass die Maßnahmen so kurz wie möglich gelten. Rajoy will aber so lange warten, bis die Lage tatsächlich wieder unter Kontrolle ist.

Mit den Maßnahmen betritt Spanien Neuland. Möglich werden sie durch die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung. Der Artikel ähnelt dem Artikel 37 der deutschen Grundgesetzes. Die spanische Version ermächtigt die Zentralregierung, die „nötigen Maßnahmen zu ergreifen“, um eine Region, die gegen die Verfassung verstößt, zu zwingen, sich wieder an die geltenden Regeln zu halten.

Der Artikel wurde noch nie angewandt und legt nicht genau fest, zu welchen Mitteln er berechtigt. Die Ausrufung von Neuwahlen, wie Rajoy sie plant, ist unter Juristen zum Beispiel umstritten. „Der Artikel 155 berechtigt meiner Meinung nach nicht zur Auflösung des Parlaments und zur Ausrufung von Neuwahlen“, sagt der Verfassungsexperte Francesc de Carreras von der autonomen Universität Barcelona.