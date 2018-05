New York Generalstaatsanwalt Schneiderman tritt nach Misshandlungs-Vorwürfen zurück

Er gilt als Unterstützer der #MeToo-Bewegung. Doch nun zwingen den Misshandlungsvorwürfe Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman zum Rücktritt.

Der New Yorker Genralstaatsanwalt bestreitet die Missbrauchsvorwürfe. (Foto: Reuters) Eric Schneiderman

New YorkDer als Fürsprecher der #MeToo-Bewegung bekannte New Yorker Generalstaatsanwalt ist nach Misshandlungsvorwürfen zurückgetreten. Die Anschuldigungen verhinderten seine weitere Arbeit für die New Yorker Behörden, erklärte Eric Schneiderman am Montagabend (Ortszeit).

Zuvor hatten ihm vier frühere Partnerinnen in einem Medienbericht vorgeworfen, ihnen gegenüber körperlich gewalttätig geworden zu sein. Im Magazin „New Yorker“ sagten zwei Frauen, Schneiderman habe sie während ihrer jeweiligen Beziehungen wiederholt und oftmals nach dem Konsum von Alkohol geschlagen – und zwar ohne ihr Einverständnis. Zwei weitere Frauen äußerten ebenfalls mutmaßliche Misshandlungen.

In einer Mitteilung an das Magazin hatte Schneiderman gesagt, an intimen Rollenspielen teilgenommen zu haben. Niemals habe er aber etwas Nicht-Einvernehmliches gemacht und er habe sich auch nicht übergriffig verhalten. In seiner Rücktrittserklärung betonte er, die Vorwürfe abzustreiten. Sie hätten nichts mit seinem professionellen Verhalten und seiner Arbeit als Generalstaatsanwalt zu tun.

Schneiderman gilt als lautstarker Befürworter der #MeToo-Bewegung, die mit den Vorwürfen gegen den Filmmogul Harvey Weinstein Form angenommen hatte. Im Februar verklagte die Staatsanwaltschaft im US-Staat New York den Hollywood-Produzenten unter seiner Führung.

Die Weinstein Company, die sich in einem Insolvenzverfahren befindet, hat laut der Anklageschrift mehrfach das Recht in New York gebrochen. Sie habe ihre Mitarbeiter nicht vor weit verbreiteter sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung geschützt. lautet der Vorwurf.

