New York Das zerstörte Tatfahrzeug steht auf einer Kreuzung in Manhattan. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. (Foto: Reuters)

New YorkBei einer Terrorattacke in New York sind mindestens acht Menschen getötet und mindestens elf verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Südwesten Manhattans.

Wie die New Yorker Polizei (NYPD) und Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag mitteilten, fuhr ein 29-jähriger Mann auf Höhe der West Houston Street mit einem von einem Heimwerkermarkt gemieteten weißen Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg auf und blieb dort rund 20 Straßenblocks lang. Dabei überfuhr und rammte er Personen. Auf Höhe der Chambers Street direkt vor einer High School in der Nähe des World Trade Centers kollidierte der Truck mit einem Schulbus und kam zum Stehen.

Der Fahrer stieg aus dem Auto aus und hielt zwei Waffen hoch, die sich im Nachhinein als ungefährlich herausstellten. Ein Polizist schoss dem Mann in den Bauch, er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Es werde nach niemandem mehr gefahndet, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, teilten die Behörden mit.

„Das ist ein schmerzhafter Tag für unsere Stadt“, sagte de Blasio. „Eine schreckliche Tragödie auf der Westside.“ Es handele sich um einen „Terrorakt“ der feigesten Art und Weise. Polizeichef James O'Neill sprach von einer „Tragödie größten Ausmaßes“.

In ersten Polizeimitteilungen auf Twitter hieß es, der Verdächtige habe geschrien und geschossen. Ein Beamter sagte der Nachrichtenagentur AP, der Täter habe auf Arabisch „Gott ist groß“ gerufen. Laut der „New York Times“ stammt der Täter aus Usbekistan und ist 2010 ins Land gekommen wo er legal mit einer Green Card gelebt habe. In der Nähe seines gemieteten Pick-up-Trucks fanden Ermittler Notizen auf Arabisch, die eine Verbindung mit der Terrormiliz Islamischer Staat nahelegten, hieß es in Medienberichten. Eine Verbindung des Täters mit dem IS wurde bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Der Straßenblock an der Chambers Street wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich tausende von Fahrzeugen. Wegen des Halloween-Fests waren zudem deutlich mehr Menschen auf den Straßen unterwegs als sonst.