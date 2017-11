Trump kündigt verschärfte Sicherheitsüberprüfungen an

Ezequiel Gonzalez war auf der anderen Straßenseite, als der Vorfall passierte. „Ich hörte Geräusche, es klang wie von einem Auto“, sagte der 18-Jährige. „Dann sah ich wie die Menschen reagierten, es gab viel Verwirrung, niemand wusste, was los war. Die Vorderseite des Autos war eingebeult, überall waren Trümmer und Müll.“

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden und werde auf dem Laufenden gehalten. „Unsere Gedanken und Gebete sind mit allen Betroffenen.“ Unter den Toten befinden sich laut ersten Erkenntnissen fünf Argentinier und ein Belgier.

Trump meldete sich im Laufe des Abends via Twitter zu Wort: „Es sieht wie eine weitere Attacke einer sehr kranken und gestörten Person aus“, schrieb Trump. Die Ermittler arbeiteten das Ereignis auf. „NICHT IN DEN USA!“, beendete Trump in Großbuchstaben seine erste Reaktion. Später schrieb der US-Präsident: „Wir dürfen es nicht zulassen, dass der IS in unser Land zurückkehrt oder gelangt, nachdem wir ihn im Nahen Osten oder anderswo besiegt haben. Es reicht.“

Trump teilte zudem mit, dass die Sicherheitsüberprüfungen verschärft werden sollen. „Ich habe das Heimatschutzministerium gerade damit beauftragt, unser schon jetzt extremes Programm an Sicherheitsüberprüfungen zu intensivieren“, schrieb er ebenfalls auf Twitter. „Es ist in Ordnung, politisch korrekt zu sein, aber nicht dafür!“, fügte er hinzu.

Offizielle sprachen vom tödlichsten Terrorakt in New York seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Es ist der erste terroristische Akt in der Amtszeit von Trump. Der Republikaner hat sich vehement für eine Verschärfung der Einwanderungspolitik in den USA stark gemacht und dies damit begründet, dass er die Terrorgefahr für die USA als sehr konkret einschätze. So wollte er ein Einreiseverbot für Menschen aus überwiegend muslimisch geprägten Ländern einführen, scheiterte damit aber vor Gerichten.

Trotz aller scharfen Rhetorik sind extremistisch motivierte Anschläge in den USA vergleichsweise selten.