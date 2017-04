Stadtbevölkerung stellt sich gegen Erdogan

+++ Auch Wahlkommission sieht Erdogan vorne +++

Der Vertreter der pro-kurdischen HDP in der Wahlkommission, Attila Firat, sagte am Sonntagabend, nach Auszählung von 78,59 Prozent der Stimmen liege die Zustimmung zu Erdogans Präsidialsystem bei 52,74 Prozent. Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 47,26 Prozent gestimmt. Die Wahlbeteiligung habe im Inland auf Basis der bislang ausgezählten Stimmen bei 86,92 Prozent gelegen.

Fast alle großen Städte haben gegen die Verfassungsänderung gestimmt. Darunter Istanbul und Ankara. #referendum #türkei — Ozan Demircan (@ozmuhabir) 16. April 2017

+++ Opposition vermutet Wahlfälschung – Stimmung in der AKP schlecht +++

Die oppositionelle Partei CHP spricht von Wahlfälschung und 2,5 Millionen „fragwürdigen Wahlzetteln“. Auffällig viele Wahlkreise seien im Laufe der Auszählung von „Nein“ auf „Ja“ gewechselt, heißt es aus der Partei. Der knappe Zwischenstand sorgt auch für Unmut in der AKP. Aus türkischen Regierungskreisen verlautet, die Stimmung sei „schon mal besser gewesen“. Diese Aussage unterscheidet sich stark von den Parolen im Wahlkampf der AKP.

+++ Unterschiedliche Angaben zum Auszählungsstand +++

Nach Informationen der BBC und der Deutschen Welle macht die Wahlbehörde der Türkei wesentlich vorsichtigere Angaben als die staatlichen Medien. Laut der Wahlkommission sind noch keine 70 Prozent der Stimmen ausgezählt, die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet von 97 Prozent.

+++ Regierung: Weniger „Ja“-Stimmen bei Referendum als erwartet +++

Die Zustimmung beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei fällt aus Sicht der Regierung geringer aus als erwartet. „Wir sehen, dass wir in manchen Provinzen nicht die erwartete Anzahl an „Ja“-Stimmen bekommen haben“, sagte Vize-Ministerpräsident Veysi Kaynak am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara. „Daran werden wir arbeiten.“ Er fügte hinzu: „Der Anteil der „Nein“-Stimmen hat Bedeutung für uns.“ Kaynak betonte aber, eine Mehrheit der Stimmen reiche für die Einführung des Präsidialsystems. „In allen Demokratien ist der ausreichende Anteil 50,1 Prozent.“

Welche Konsequenzen hätte ein Ja für... ...Präsident Erdogan? Erdogan würde so mächtig wie nie. Sobald die Verfassungsänderung mit der Veröffentlichung im Amtsanzeiger in Kraft tritt, fällt das Verbot für den Präsidenten, Mitglied einer Partei zu sein. Erdogan dürfte dann wieder AKP-Chef werden. Ansonsten wird die Reform schrittweise umgesetzt. Ihren Abschluss findet sie erst mit Parlaments- und Präsidentenwahlen, die für November 2019 geplant sind, aber vorgezogen werden können. Seine volle Machtfülle als Staats- und Regierungschef erhielte Erdogan erst nach einem Sieg bei dieser Wahl.

...die Opposition? Für sie würde sich mit einem Ja beim Referendum eine lange Serie von Niederlagen fortsetzen. Durch den Zugewinn an Macht für den Präsidenten würde der Spielraum der ohnehin zahnlosen Opposition im Parlament noch weiter eingeschränkt. Die außerparlamentarische Opposition ist schon jetzt demoralisiert, der Ausnahmezustand verhindert Proteste weitgehend. Erdogan-Gegner befürchten, dass ihre Verfolgung noch zunehmen könnte.

...die türkische Wirtschaft? Ein Ja beim Referendum würde zumindest kurzfristig politische Stabilität bedeuten. Für die Wirtschaft ist das immer gut. Ob die Türkei auch langfristig stabiler würde, ist aber offen. Erdogan hat zudem ein mögliches Ende des EU-Beitrittsprozesses nach einem Sieg beim Referendum ins Spiel gebracht. Zwar würde das nicht die aus ökonomischer Sicht wichtigere Zollunion mit der EU beenden. Für westliche Investoren wäre aber auch die politische Abkehr der Türkei von Europa keine vertrauensbildende Maßnahme.

...die Sicherheit im Land? Die AKP-Regierung verspricht, dem Terrorismus würde ein Ende gesetzt, weil unter dem Präsidialsystem schneller und effektiver Entscheidungen getroffen werden können. Ob das aber wirklich zu einer Abnahme der Gewalt im Land führt, ist ungewiss. Die Opposition verweist darauf, dass es der AKP auch nach bald 15 Jahren an der Macht nicht gelungen ist, den Terrorismus auszumerzen - im Gegenteil: Seit Mitte 2015 eskaliert die Gewalt im Land.

...die Nato? Für die Verteidigungsallianz ist es enorm wichtig, dass die Türkei ein verlässlicher Bündnispartner bleibt - vor allem, weil über das Land an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Nahost zahlreiche Anti-Terror-Einsätze laufen. Wenn ein Ja beim Referendum zu mehr politischer Stabilität führt, kann das der Nato nur nutzen - zumindest dann, wenn es nicht zu einer dauerhaften Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien kommt. Letzteres könnte am Image der Nato kratzen.

...die Europäische Union? Für die EU birgt ein Sieg von Erdogan zumindest Risiken. Sollte sich die Türkei nach der Verfassungsänderung weiter von europäischen Standards und Normen entfernen, könnte sie sich gezwungen sehen, die EU-Betrittverhandlungen einseitig abzubrechen. Dies wiederum könnte die Türkei zum Anlass nehmen, die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise einzuschränken.

...für die deutsch-türkischen Beziehungen? Zumindest ist der Wahlkampf mit Nazi-Vergleichen vorerst vorbei. Die Beziehungen beider Länder würden sich aber trotzdem nicht verbessern. Von den deutschen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind Erdogans Verfassungspläne weit entfernt. Das würde das Verhältnis dauerhaft eintrüben und die Zusammenarbeit weiter erschweren.

+++ 90 Prozent ausgezählt: Erdogan ist Sieg kaum noch zu nehmen +++

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sieht das Ja-Lager nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 52,63 Prozent vorne. Die Aufholjagd des Nein-Lagers scheint zu spät zu kommen.

+++ Zwei Drittel der Stimmen ausgezählt – die Türkei bleibt auf Erdogan-Kurs +++

Beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems liegen die „Ja“-Stimmen nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen deutlich vorn. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete 55,5 Prozent „Ja“- gegen 44,5 Prozent „Nein“-Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt waren am Sonntag 67,75 Prozent der in der Türkei abgegebenen Stimmen ausgezählt.

+++ Hohe Wahlbeteiligung +++

Die Wahlbeteiligung bei der Volksabstimmung beträgt rund 86 Prozent. Das berichtet der Fernsehsender Habertürk.

+++ Vorsprung der Erdogan-Fraktion wird geringer +++

Nach Auszählung der Hälfte der Stimmen haben 57 Prozent der Türken für die Verfassungsänderung gestimmt. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

+++ Nachrichtenagentur sieht „Ja“-Lager deutlich vorn +++

Bei der Auszählung der Stimmen des Referendums über eine Verfassungsänderung in der Türkei liegen die Befürworter nach ersten Ergebnissen in Führung. Knapp 60 Prozent der bislang ausgezählten Stimmen hätten sich für einen deutlichen Machtzuwachs für Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgesprochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Rund 38 Prozent hätten mit Nein gestimmt.

+++ Verwirrung um „Ja“-Stempel +++

Beim Referendum hat es in mehreren Wahllokalen Verwirrung um vorschriftswidrige „Ja“-Stempel gegeben. Wähler, die am Sonntag gegen das Präsidialsystem stimmen wollten, mussten dort mit dem „Ja“-Stempel für „Nein“ stimmen. Von der Wahlkommission vorgeschrieben waren Stempel mit der Aufschrift „Auswahl“ (tercih), mit denen die Wähler entweder das Ja- oder das Nein-Feld auf dem Stimmzettel abstempeln.

Wähler hätten, „wenn auch nur teilweise“, mit diesen „Ja“-Stempeln abgestimmt, sagte der Chef der Wahlkommission, Sadi Güven, in Ankara. Offen ließ er, in wie vielen Wahllokalen es zu dem Vorfall kam. Die Wahlkommission habe entschieden, dass auch diese Stimmzettel als gültig gezählt werden. Die „Ja“-Stempel seien inzwischen wieder eingesammelt worden.

+++ Ja-Lager scheint vorne zu liegen +++

Nach Auszählung von 24 Prozent der Stimmen haben knapp zwei Drittel der Wähler (63 Prozent) mit Ja gestimmt. Das berichtet der Sender NTV.

+++ Unsere Türkei-Korrespondenten in der Video-Diskussion +++

+++ Die Wahllokale haben geschlossen +++

Die rund 167.000 Wahllokale im Land schließen. Die Auszählung der Stimmen beginnt.