Abstimmung im britischen Oberhaus Das Unterhaus hatte den Gesetzesentwurf durchgewunken. Nun fordert die zweite Kammer eine Änderung der Vorlage. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

LondonJa, es sieht nach einer herben Niederlage für Großbritanniens Premierministerin Theresa May aus. Das Oberhaus hat am Mittwochabend mit einer Mehrheit von 102 Stimmen dafür votiert, das Brexit-Gesetz der Regierung zu ergänzen. Es soll nicht – wie bisher geplant – May einfach nur das Recht geben, die offiziellen Austrittsgespräche mit der EU einzuleiten. Es soll sie auch verpflichten, EU-Ausländern auf der Insel eine Bleibegarantie nach dem Brexit zu geben.

Doch was wie eine Pleite für May erscheint, dürfte am Ende nur eine Fußnote bei den Vorbereitungen für die Scheidung von der Staatengemeinschaft sein. Denn der Gesetzesentwurf geht – möglicherweise noch mit weiteren Ergänzungen versehen, über die das Oberhaus voraussichtlich nächste Woche abstimmen wird – zurück ins gewählte Unterhaus.

Die Abgeordneten dort hatten bereits im Februar die Möglichkeit, den knappen Formulierungsvorschlag der Regierung zu verändern. Sie hatten sich dagegen entschieden und werden wohl auch die Abwandlungen des Oberhauses ablehnen.

Grundsätzlich könnte der Gesetzesentwurf eine ganze Weile zwischen den beiden Kammern hin- und hergehen, bis sich beide Häuser auf eine Variante einigen.

Wie geht es weiter beim Brexit? EU-Austrittsgesetz Das britische Parlament muss dem EU-Austrittsgesuch zustimmen. Das hat das höchste britische Gericht so entschieden. Ein entsprechendes Brexit-Gesetz soll nach dem Wunsch der Regierung bis zum 7. März durch beide Kammern gebracht werden.

Austrittserklärung Spätestens am 31. März will Premierministerin Theresa May den Europäischen Rat offiziell vom Austrittswunsch in Kenntnis setzen. Das ist Voraussetzung für Austrittsverhandlungen.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt drei bis fünf Wochen später Leitlinien. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor und lässt es vom Rat bestätigen.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Team von gut 20 Experten geben sich 18 Monate für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und Übergangsregelungen, also etwa bis Oktober 2018.

Ratifizierung Auf EU-Seite muss das Austrittsabkommen vom Europaparlament gebilligt und dann vom Rat angenommen werden – und zwar ohne Großbritannien. Premierministerin May will den Vertrag auch dem britische Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss binnen zwei Jahren nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, in dem Fall also wohl bis Ende März 2019.

Dieses Ping-Pong-Spiel, wie es die britischen Politiker nennen, dürfte dieses Mal aber recht kurz ausfallen. Die Lords haben bereits angedeutet, dass sie sich nicht verkämpfen werden, sollten die vor ihnen vorgeschlagenen Änderungen im Unterhaus durchfallen.

Dort hat die regierende Tory-Partei die Mehrheit. Theresa May dürfte das Spiel also gewinnen und voraussichtlich das Austrittsgesuch wie bisher geplant bis Ende März in Brüssel einreichen können. Die Lords haben mit ihrer Abstimmung am Mittwochabend der Regierung deutlich gemacht: Sie sollte die auf der Insel lebenden EU-Ausländer nicht als Verhandlungsmasse ansehen und ihnen Bleiberechte zusichern – egal, ob sich Brüssel im Gegenzug ebenfalls auf etwas Ähnliches einlässt, wenn es um die auf dem Kontinent lebenden Briten geht. May hat es bisher abgelehnt, solche Garantien einseitig zu geben.